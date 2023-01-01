Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 27 серпня

Вже вранці небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +19° до +34°.За даними Волинського обласного центру гідрометеорології, у Луцьку треба очікувати мінливу хмарність та невеликий короткочасний дощ, грозу. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°. Середня добова температура 25°.В області волинські синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликий короткочасний дощ, грозу. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.У цей день вшановується пам'ять пророка Міхея. Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо Міхей з бурею – до непогожого вересня. В минулі часи у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні – то зима пізніше прийде.