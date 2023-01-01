Бійці ОЗСП «Любарт» показали, як знищили російський міномет з обслугою. ВІДЕО

Бійці ОЗСП «Любарт» показали, як знищили російський міномет з обслугою. ВІДЕО
Воїни окремого загону спеціального призначення «Любарт» з Луцька показали, як нищать ворогів на лінії фронту.

Відеодоказ ефективної роботи спецпризначенці опублікували на сторінці підрозділу.

Оператори дронів знищили російський 120-міліметровий міномет разом із розрахунком.


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Теги: Любарт, війна, окупанти
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