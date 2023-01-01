Бійці ОЗСП «Любарт» показали, як знищили російський міномет з обслугою. ВІДЕО
Сьогодні, 19:21
Воїни окремого загону спеціального призначення «Любарт» з Луцька показали, як нищать ворогів на лінії фронту.
Відеодоказ ефективної роботи спецпризначенці опублікували на сторінці підрозділу.
Оператори дронів знищили російський 120-міліметровий міномет разом із розрахунком.
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Відеодоказ ефективної роботи спецпризначенці опублікували на сторінці підрозділу.
Оператори дронів знищили російський 120-міліметровий міномет разом із розрахунком.
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