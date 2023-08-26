Зеленський про катастрофу літаків: будуть з’ясовані всі обставини

Володимир Зеленський запевняє, що всі обставини катастрофи літаків у Житомирській області, внаслідок якої загинули 3 льотчиків, будуть з’ясовані.



Про це йдеться у вечірньому зверненні президента, пише



"Вчора в небі над Житомирщиною сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них – Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. Мої співчуття рідним і близьким, усім, хто знав хлопців.



Триває розслідування того, що сталося. Про деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. Вічна памʼять!", - сказав Зеленський.



Зеленський наголосив, що цього року Україна має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі зʼявились F-16.



"І це стане новим рівнем української військової авіації. І це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо, бо наблизить перемогу й дасть Україні більше безпеки", - сказав він.



Зеленський також закликав не давати емоціям взяти гору, особливо всередині українського суспільства.



"Будь ласка, дбайте одне про одного. І встигайте подякувати всім, хто допомагає обороні, усім, хто допомагає Україні. Захищаємо нашу державу, абсолютно раціонально йдемо вперед і наближаємо нашу перемогу – перемогу України", - додав він.



Нагадаємо, що у суботу, 26 серпня, стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули



ДБР розслідує авіакатастрофу.

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