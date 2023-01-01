В авіакатастрофі на Житомирщині загинули три пілоти

В авіакатастрофі на Житомирщині загинули три пілоти
25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування.
Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний “JUICE”.

Наразі обставини зіткнення двох літаків L-39 на Житомирщині розслідує ДБР.

Інцидент стався 25 серпня 2023 року. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.

ДБР проведе ретельну перевірку для встановлення причин трагедії.

Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

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Теги: авіакатастрофа, Житомирщина
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