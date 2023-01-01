На Волині блискавка вдарила в будинок. ФОТО

26 серпня о 9:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у селі Шлапань Камінь-Каширського району розряд блискавки влучив у житловий будинок.Про це повідомляють на сторінці рятувальників.Рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівники місцевої пожежної охорони села Дольськ прибули на місце події, провели відключення електропостачання для запобігання пожежі.Для захисту вашої оселі від потрапляння блискавки, подбайте про встановлення надійного блискавкозахисту. Встановити його можуть фахівці, які мають ліцензію на виконання цих робіт.Якщо під час грози ви перебуваєте вдома, необхідно дотримуватися таких правил:• Вимкнути з мережі всі електроприлади.• Зачинити кватирки, вікна, димарі, балконні двері.• Перевірити, чи немає в приміщенні протягів – вони можуть затягнути кульову блискавку.• Відійти від вікон на безпечну відстань.• Не користуватися мобільним телефоном під час грози, краще вимкнути його взагалі.• Намагайся не виходити з дому, якщо в тому немає нагальної потреби