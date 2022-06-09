На Волині розшукують грибника, залучили кінологів та дрони. ФОТО

На Волині розшукують грибника, залучили кінологів та дрони. ФОТО
На Волині правоохоронці продовжують пошуки безвісти зниклого Івана Медмедюка, який поїхав на гриби й зник.

Про це повідомляють на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.

Чоловік вранці 23 серпня поїхав по гриби до села Зелена Ковельського району і зник. Де перебуває зараз невідомо.

Медведюк Іван Несторович, 12 грудня 1954 року народження, житель Ковеля.
На Волині розшукують грибника, залучили кінологів та дрони. ФОТО

Прикмети: ріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі.

В селі Зелена, за кладовищем неподалік лісу, знайдено велосипед зниклого.

До пошуків залучили близько 100 людей, серед яких поліція, ЗСУ та місцеві жителі. Також працюють кінологи та квадрокоптер.
На Волині розшукують грибника, залучили кінологів та дрони. ФОТО
На Волині розшукують грибника, залучили кінологів та дрони. ФОТО

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Теги: Волинь, розшук, Ковель, Зелена
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