На Волині розшукують грибника, залучили кінологів та дрони. ФОТО

Івана Медмедюка, який поїхав на гриби й зник.



Про це повідомляють на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.



Чоловік вранці 23 серпня поїхав по гриби до села Зелена Ковельського району і зник. Де перебуває зараз невідомо.



Медведюк Іван Несторович, 12 грудня 1954 року народження, житель Ковеля.



Прикмети: ріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі.



В селі Зелена, за кладовищем неподалік лісу, знайдено велосипед зниклого.



До пошуків залучили близько 100 людей, серед яких поліція, ЗСУ та місцеві жителі. Також працюють кінологи та квадрокоптер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині правоохоронці продовжують пошуки безвісти зниклогоякий поїхав на гриби й зник.Про це повідомляють на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.Чоловік вранці 23 серпня поїхав по гриби до села Зелена Ковельського району і зник. Де перебуває зараз невідомо.Медведюк Іван Несторович, 12 грудня 1954 року народження, житель Ковеля.Прикмети: ріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі.В селі Зелена, за кладовищем неподалік лісу, знайдено велосипед зниклого.До пошуків залучили близько 100 людей, серед яких поліція, ЗСУ та місцеві жителі. Також працюють кінологи та квадрокоптер.

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