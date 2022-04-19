В Італії автобус із українцями потрапив у ДТП, є постраждалі

На півночі Італії зіткнувся з фурою автобус з десятками українських туристів, з них 15 постраждали.Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на ANSA.Інцидент стався увечері близько 20:00 на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста, в районі міста Латізана. Автобус з близько 30 українськими туристами, які мали повертатися додому, зіткнувся із польською фурою з фруктами й овочами.Більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько десятка допомагали визволяти рятувальники.За останньою інформацією від місцевих органів влади, постраждали 15 осіб, з яких семеро – діти. Одну жінку і двох неповнолітніх у серйозному стані евакуювали гелікоптерами до лікарень в Удіне і Трієст.Ще 27 людей не постраждали. Після огляду на місці медичним персоналом їх забрали до приміщення муніципального офісу служби цивільного захисту регіону Фріулі-Венеція-Джулія для прихистку на ніч і подальшого надання допомоги.Нагадаємо, раніше цього тижня у Польщі потрапив в аварію автобус із громадянами Молдови.В середині серпня в Австрії розбився мікроавтобус з українцями, четверо людей загинули.