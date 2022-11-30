ДТП у волинському місті: водія вирізали з автомобілі. ФОТО

ДТП у волинському місті: водія вирізали з автомобілі. ФОТО
На Волині трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та фургона.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.

У суботу, об 11:55 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про ДТП в м. Нововолинськ Володимирського району, де легковий автомобіль зіткнувся з фургоном.

На місце події прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинська та 7-ї ДПРЧ м. Володимира.

Фахівцям ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання вдалося деблокувати водія легковика, його передали медикам для надання допомоги та госпіталізації.



Також госпіталізовано ще двох потерпілих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Доріжка з троянд, свічки, смаколики: у Луцьку хлопець підготував романтичне освідчення коханій
Сьогодні, 15:11
В Італії автобус із українцями потрапив у ДТП, є постраждалі
Сьогодні, 14:30
ДТП у волинському місті: водія вирізали з автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 13:49
росіяни обстріляли кафе на Харківщині, є загиблі та поранений
Сьогодні, 13:08
Міністр освіти розповів про майбутні зміни в зарплатах вчителів
Сьогодні, 12:27
Схожі новини
На Волині зіткнулися мікроавтобус та легковик ВАЗ: постраждали троє дітей На Волині зіткнулися мікроавтобус та легковик ВАЗ: постраждали троє дітей
08 серпень, 18:12
На Волині 19-річний водій авто зіткнувся з Chevrolete Aveo: постраждала жінка та 4-річна дитина На Волині 19-річний водій авто зіткнувся з Chevrolete Aveo: постраждала жінка та 4-річна дитина
07 червень, 11:42
У місті на Волині поблизу ринку трапилась ДТП У місті на Волині поблизу ринку трапилась ДТП
07 травень, 14:00
На Волині зіткнулись два автомобілі: водія госпіталізували до лікарні На Волині зіткнулись два автомобілі: водія госпіталізували до лікарні
30 листопад, 2022, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Доріжка з троянд, свічки, смаколики: у Луцьку хлопець підготував романтичне освідчення коханій
Сьогодні, 15:11
 0
В Італії автобус із українцями потрапив у ДТП, є постраждалі
Сьогодні, 14:30
 0
ДТП у волинському місті: водія вирізали з автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 13:49
 0
росіяни обстріляли кафе на Харківщині, є загиблі та поранений
Сьогодні, 13:08
 0
Міністр освіти розповів про майбутні зміни в зарплатах вчителів
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8