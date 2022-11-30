ДТП у волинському місті: водія вирізали з автомобілі. ФОТО

На Волині трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та фургона.Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.У суботу, об 11:55 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про ДТП в м. Нововолинськ Володимирського району, де легковий автомобіль зіткнувся з фургоном.На місце події прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинська та 7-ї ДПРЧ м. Володимира.Фахівцям ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання вдалося деблокувати водія легковика, його передали медикам для надання допомоги та госпіталізації.Також госпіталізовано ще двох потерпілих.