росіяни обстріляли кафе на Харківщині, є загиблі та поранений

росіяни обстріляли кафе на Харківщині, є загиблі та поранений
російські терористично-окупаційні війська здійснили черговий обстріл
українських населених пунктів.

На Харківщині внаслідок обстрілу є загиблі та поранений, - повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються.

Ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі.

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

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Теги: війна, обстріл, Харківщина
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