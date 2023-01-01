росіяни обстріляли кафе на Харківщині, є загиблі та поранений
Сьогодні, 13:08
російські терористично-окупаційні війська здійснили черговий обстріл
українських населених пунктів.
На Харківщині внаслідок обстрілу є загиблі та поранений, - повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються.
Ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі.
На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.
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українських населених пунктів.
На Харківщині внаслідок обстрілу є загиблі та поранений, - повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються.
Ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі.
На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.
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