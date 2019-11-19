Міністр освіти розповів про майбутні зміни в зарплатах вчителів





Про це розповів міністр освіти та науки України Оксен Лісовий на Серпневій конференції МОН, - пише



Також він презентував розширену візію майбутнього освіти та науки України. За словами міністра, суспільство не очікує відбудови старої країни. Тепер завдання українців — відбудувати зовсім іншу, нову, набагато кращу освіту. Раніше Україна не будувала систему освіти для демократичної незалежної країни, як зазначив Оксен Лісовий. Така система не підходить для країни, що планує вступити до ЄС та НАТО, адже виховує слухняного громадянина і технічного виконавця. Тому завдання Міністерства сьогодні — з дошкільної освіти наскрізно через усю школу побудувати систему освіти, базовану на нових принципах. Тому готовність до змін — це ключова цінність нової команди МОН.



Він нагадав, що нещодавно в Міністерстві презентували Візію майбутнього освіти і науки України. Вона є основою для подальшого розроблення Національної стратегії освіти і науки України, над якою працюють 1700 експертів. Візію майбутнього освіти і науки можна переглянути за лінком.

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