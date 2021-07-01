Волинянин, який склав НМТ на 600 балів, отримав 15 тисяч гривень

Волинянин, який склав НМТ на 600 балів, отримав 15 тисяч гривень
Два випускники Горохівський ліцей №2 Дмитро Парій та Ірина Корінецька здобули дивовижний успіх, набравши максимальну кількість балів (200) на національному мультипредметному тесті.

Обдаровані випускники отримали винагороду, - йдеться на сайті Горохівської міської ради.

Дмитро Парій, випускник Горохівського ліцею №2, заслуговує найвищої похвали. Він здобув максимальну кількість балів — 200, з трьох предметів: української мови, математики та фізики. Його наполеглива праця, відданість навчанню та ретельна підготовка дали дивовижні результати. Дмитро не лише продемонстрував високий рівень знань у різних науках, але й став прикладом для інших учнів, показавши, що справжній успіх досягається через велику працю та відданість своїм цілям.

Ірина Корінецька здобула найвищу кількість балів з української мови. Її відданість мові та мовному мистецтву буде плекати любов до рідної мови у серцях інших молодих горохівчан.

Горохівський міський голова Віктор Годик привітав випускників з високими досягненнями, вручив Подяки Горохівської міської ради та грошові премії (Дмитру Парію – 15 тис. грн., Ірині Корінецькій – 5 тис. грн).
Волинянин, який склав НМТ на 600 балів, отримав 15 тисяч гривень

Спільно ці двоє випускників продемонстрували високий рівень знань та професійності, здобувши найвищі бали на національному мультипредметному тесті. Їхні досягнення стали важливим кроком вперед і підтвердили високий стандарт якості освіти в Горохові.

Дмитро Парій та Ірина Корінецька - приклади того, як здійснити свої мрії завдяки наполегливості та роботі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Горохівська міська рада, випускник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яким буде посилення мобілізації в Україні
Сьогодні, 11:44
Волинянин, який склав НМТ на 600 балів, отримав 15 тисяч гривень
Сьогодні, 11:13
Доставили перші снаряди, які Україна виробляє з країнами НАТО
Сьогодні, 10:32
Українські воїни знищили понад 600 російських окупантів
Сьогодні, 09:41
Курс валют у Луцьку 26 серпня
Сьогодні, 09:16
Схожі новини
У Києві випускник склав три ЗНО на 200 балів: йому платитимуть стипендію у розмірі 10 тисяч гривень У Києві випускник склав три ЗНО на 200 балів: йому платитимуть стипендію у розмірі 10 тисяч гривень
01 липень, 2021, 17:21
На Волині випускник із важкою формою ДЦП отримав золоту медаль за успіхи в навчанні На Волині випускник із важкою формою ДЦП отримав золоту медаль за успіхи в навчанні
30 червень, 2021, 17:10
Скільки заробляють посадовці Горохівської міської ради Скільки заробляють посадовці Горохівської міської ради
26 квітень, 2021, 15:00
Як реєструватися на ДПА у формі ЗНО учням коледжів та профтехів, які не вступатимуть до ВНЗ Як реєструватися на ДПА у формі ЗНО учням коледжів та профтехів, які не вступатимуть до ВНЗ
10 лютий, 2021, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яким буде посилення мобілізації в Україні
Сьогодні, 11:44
 0
Волинянин, який склав НМТ на 600 балів, отримав 15 тисяч гривень
Сьогодні, 11:13
 0
Доставили перші снаряди, які Україна виробляє з країнами НАТО
Сьогодні, 10:32
 0
Українські воїни знищили понад 600 російських окупантів
Сьогодні, 09:41
 0
Курс валют у Луцьку 26 серпня
Сьогодні, 09:16
 0
Медіа
відео
1/8