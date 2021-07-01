Волинянин, який склав НМТ на 600 балів, отримав 15 тисяч гривень
Сьогодні, 11:13
Два випускники Горохівський ліцей №2 Дмитро Парій та Ірина Корінецька здобули дивовижний успіх, набравши максимальну кількість балів (200) на національному мультипредметному тесті.
Обдаровані випускники отримали винагороду, - йдеться на сайті Горохівської міської ради.
Дмитро Парій, випускник Горохівського ліцею №2, заслуговує найвищої похвали. Він здобув максимальну кількість балів — 200, з трьох предметів: української мови, математики та фізики. Його наполеглива праця, відданість навчанню та ретельна підготовка дали дивовижні результати. Дмитро не лише продемонстрував високий рівень знань у різних науках, але й став прикладом для інших учнів, показавши, що справжній успіх досягається через велику працю та відданість своїм цілям.
Ірина Корінецька здобула найвищу кількість балів з української мови. Її відданість мові та мовному мистецтву буде плекати любов до рідної мови у серцях інших молодих горохівчан.
Горохівський міський голова Віктор Годик привітав випускників з високими досягненнями, вручив Подяки Горохівської міської ради та грошові премії (Дмитру Парію – 15 тис. грн., Ірині Корінецькій – 5 тис. грн).
Спільно ці двоє випускників продемонстрували високий рівень знань та професійності, здобувши найвищі бали на національному мультипредметному тесті. Їхні досягнення стали важливим кроком вперед і підтвердили високий стандарт якості освіти в Горохові.
Дмитро Парій та Ірина Корінецька - приклади того, як здійснити свої мрії завдяки наполегливості та роботі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Обдаровані випускники отримали винагороду, - йдеться на сайті Горохівської міської ради.
Дмитро Парій, випускник Горохівського ліцею №2, заслуговує найвищої похвали. Він здобув максимальну кількість балів — 200, з трьох предметів: української мови, математики та фізики. Його наполеглива праця, відданість навчанню та ретельна підготовка дали дивовижні результати. Дмитро не лише продемонстрував високий рівень знань у різних науках, але й став прикладом для інших учнів, показавши, що справжній успіх досягається через велику працю та відданість своїм цілям.
Ірина Корінецька здобула найвищу кількість балів з української мови. Її відданість мові та мовному мистецтву буде плекати любов до рідної мови у серцях інших молодих горохівчан.
Горохівський міський голова Віктор Годик привітав випускників з високими досягненнями, вручив Подяки Горохівської міської ради та грошові премії (Дмитру Парію – 15 тис. грн., Ірині Корінецькій – 5 тис. грн).
Спільно ці двоє випускників продемонстрували високий рівень знань та професійності, здобувши найвищі бали на національному мультипредметному тесті. Їхні досягнення стали важливим кроком вперед і підтвердили високий стандарт якості освіти в Горохові.
Дмитро Парій та Ірина Корінецька - приклади того, як здійснити свої мрії завдяки наполегливості та роботі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яким буде посилення мобілізації в Україні
Сьогодні, 11:44
Волинянин, який склав НМТ на 600 балів, отримав 15 тисяч гривень
Сьогодні, 11:13
Доставили перші снаряди, які Україна виробляє з країнами НАТО
Сьогодні, 10:32
Українські воїни знищили понад 600 російських окупантів
Сьогодні, 09:41
Курс валют у Луцьку 26 серпня
Сьогодні, 09:16
Медіа