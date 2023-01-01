Доставили перші снаряди, які Україна виробляє з країнами НАТО
Сьогодні, 10:32
ТОВ «Українська Бронетехніка» з гордістю повідомляє про успішну доставку в Україну перших тисяч 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.
Про це повідомляє ТОВ «Українська Бронетехніка».
Артилерійські постріли 122 мм – «повітря» для артилерійських систем Д-30 та 2С1 «Гвоздика». Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами - запорука успішності Контрнаступу.
Відновивши коопераційні зв'язки та об'єднавши виробників компонентів з декількох країн Європи, ми продовжимо доставляти нашим захисникам тисячі таких пострілів.
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Про це повідомляє ТОВ «Українська Бронетехніка».
Артилерійські постріли 122 мм – «повітря» для артилерійських систем Д-30 та 2С1 «Гвоздика». Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами - запорука успішності Контрнаступу.
Відновивши коопераційні зв'язки та об'єднавши виробників компонентів з декількох країн Європи, ми продовжимо доставляти нашим захисникам тисячі таких пострілів.
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