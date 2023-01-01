Українські воїни знищили понад 600 російських окупантів





Покращилися показники втрат і за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько260270 (+640) осіб,

танків ‒ 4390 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,

артилерійських систем – 5379 (+18) од,

РСЗВ – 726 (+2) од,

засоби ППО ‒ 497 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),

крилаті ракети ‒ 1411 (+2),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 804 (+2).



Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України, захищаючи незалежність та територіальну цілісність Батьківщини, завдають втрат ворогу.Покращилися показники втрат і за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько260270 (+640) осіб,танків ‒ 4390 (+12) од,бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,артилерійських систем – 5379 (+18) од,РСЗВ – 726 (+2) од,засоби ППО ‒ 497 (+2) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),крилаті ракети ‒ 1411 (+2),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,спеціальна техніка ‒ 804 (+2).Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

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