Українські воїни знищили понад 600 російських окупантів
Сьогодні, 09:41
Сили оборони України, захищаючи незалежність та територіальну цілісність Батьківщини, завдають втрат ворогу.
Покращилися показники втрат і за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько260270 (+640) осіб,
танків ‒ 4390 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,
артилерійських систем – 5379 (+18) од,
РСЗВ – 726 (+2) од,
засоби ППО ‒ 497 (+2) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
крилаті ракети ‒ 1411 (+2),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
спеціальна техніка ‒ 804 (+2).
Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
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Покращилися показники втрат і за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько260270 (+640) осіб,
танків ‒ 4390 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,
артилерійських систем – 5379 (+18) од,
РСЗВ – 726 (+2) од,
засоби ППО ‒ 497 (+2) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
крилаті ракети ‒ 1411 (+2),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
спеціальна техніка ‒ 804 (+2).
Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
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