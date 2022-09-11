Курс валют у Луцьку 26 серпня

Курс валют у Луцьку 26 серпня
25 серпня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.60.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.70, а продають за 42.20.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.28.

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Теги: курс валют, Луцьк, Волинь
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