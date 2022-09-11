Курс валют у Луцьку 26 серпня
Сьогодні, 09:16
25 серпня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.70, а продають за 42.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.70, а продають за 42.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Доставили перші снаряди, які Україна виробляє з країнами НАТО
Сьогодні, 10:32
Українські воїни знищили понад 600 російських окупантів
Сьогодні, 09:41
Курс валют у Луцьку 26 серпня
Сьогодні, 09:16
Якою є ситуація на фронті на усіх напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
Медіа