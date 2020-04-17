На Волині тримісячна дитина отруїлася водою з криниці: розповіли подробиці

На Волині тримісячна дитина отруїлася водою з криниці: розповіли подробиці
Тримісячна дитина, яку лікували від отруєння нітратами із криничної води у Волинському обласному медоб’єднанні захисту материнства і дитинства, одужала, її виписали додому.

Про це розповіла Суспільному анестезіолог медзакладу Надія Катаман.

З її слів, під час госпіталізації в немовляти діагностували отруєння нітратами важкого ступеня.

"Діти такого віку важко це отруєння переносять, воно небезпечне для життя. Все залежить від того, яка кількість нітратів потрапила і впродовж якого часу вона отримувала ті нітрати", — сказала лікарка.

Лікарка говорить: воду для приготування їжі дитині батьки брали з криниці у власному дворі. Для немовлят, каже, слід використовувати бутильовану воду.

"Найчастіше дітки з таким отруєнням до нас потрапляють коли ідуть дощі, ці нітрати потрапляють у криниці, які біля полів, де їх обробляють мінеральними добривами і використовуючи криничну воду для приготування суміш діткам — виникає отруєння", — додала Надія Катаман.



Мама дитини, жителька Горохівської громади Олена розповіла телефоном про ситуацію, що сталася: "Дитинка харчувалася сумішшю впродовж двох тижнів. Дитинка поїла, як зазвичай, сходила в туалет і заснула. Коли чоловік хотів її перекласти з візка на ліжко – у дитя змінився колі шкіри і посиніла губка".

Зі слів волинянки, батьки одразу викликали лікаря і терміново поїхали в лікарню. Це трапилося, з її слів, 21 серпня в селі Звиняче. Мати додає: немовля могло не вижити.

"Це для мене було дивно, бо маю старшу донечку двох років, вона п’є воду і не було ніяких признаків... Через воду моя дитинка цілу ніч провела в реанімації. Лікарі дивувалися, який вона має сильний імунітет", — зазначила мама дитини.

Жінка додала, що зараз малеча почуває себе добре, грається та добре харчується. "Будемо купувати воду в аптеках, дистильовану в магазинах. Колодязну воду нікому я б радила нікому з батьків не давати дітям", — додала волинянка.

Отруєння дитини водою з колодязя з перевищеним вмістом нітратів — це перший випадок на Волині за останні 10 років. Про це розповіла лікарка з комунальної гігієни обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Колобкова.

З її слів, фахівці центру додатково перевірили воду з криниці у домашньому господарстві. де отруїлася дитина, а також додатково ще у восьми колодязях села Звиняче. Додає: у шести з них теж зафіксували перевищений вміст нітратів у воді.

Оксана Колобкова зазначила: старості села надіслали лист із рекомендацією попередити місцевих жителів про небезпеку та розширити мережу сільського водопроводу для забезпечення якісною питною водою.

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Теги: нітрати, отруєння
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