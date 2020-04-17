На Волині тримісячна дитина отруїлася водою з криниці: розповіли подробиці

отруєння нітратами із криничної води у Волинському обласному медоб’єднанні захисту материнства і дитинства, одужала, її виписали додому.



Про це розповіла Надія Катаман.



З її слів, під час госпіталізації в немовляти діагностували отруєння нітратами важкого ступеня.



"Діти такого віку важко це отруєння переносять, воно небезпечне для життя. Все залежить від того, яка кількість нітратів потрапила і впродовж якого часу вона отримувала ті нітрати", — сказала лікарка.



Лікарка говорить: воду для приготування їжі дитині батьки брали з криниці у власному дворі. Для немовлят, каже, слід використовувати бутильовану воду.



"Найчастіше дітки з таким отруєнням до нас потрапляють коли ідуть дощі, ці нітрати потрапляють у криниці, які біля полів, де їх обробляють мінеральними добривами і використовуючи криничну воду для приготування суміш діткам — виникає отруєння", — додала Надія Катаман.







Мама дитини, жителька Горохівської громади Олена розповіла телефоном про ситуацію, що сталася: "Дитинка харчувалася сумішшю впродовж двох тижнів. Дитинка поїла, як зазвичай, сходила в туалет і заснула. Коли чоловік хотів її перекласти з візка на ліжко – у дитя змінився колі шкіри і посиніла губка".



Зі слів волинянки, батьки одразу викликали лікаря і терміново поїхали в лікарню. Це трапилося, з її слів, 21 серпня в селі Звиняче. Мати додає: немовля могло не вижити.



"Це для мене було дивно, бо маю старшу донечку двох років, вона п’є воду і не було ніяких признаків... Через воду моя дитинка цілу ніч провела в реанімації. Лікарі дивувалися, який вона має сильний імунітет", — зазначила мама дитини.



Жінка додала, що зараз малеча почуває себе добре, грається та добре харчується. "Будемо купувати воду в аптеках, дистильовану в магазинах. Колодязну воду нікому я б радила нікому з батьків не давати дітям", — додала волинянка.



Отруєння дитини водою з колодязя з перевищеним вмістом нітратів — це перший випадок на Волині за останні 10 років. Про це розповіла лікарка з комунальної гігієни обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Колобкова.



З її слів, фахівці центру додатково перевірили воду з криниці у домашньому господарстві. де отруїлася дитина, а також додатково ще у восьми колодязях села Звиняче. Додає: у шести з них теж зафіксували перевищений вміст нітратів у воді.



Оксана Колобкова зазначила: старості села надіслали лист із рекомендацією попередити місцевих жителів про небезпеку та розширити мережу сільського водопроводу для забезпечення якісною питною водою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тримісячна дитина, яку лікували віду Волинському обласному медоб’єднанні захисту материнства і дитинства, одужала, її виписали додому.Про це розповіла Суспільному анестезіолог медзакладуЗ її слів, під час госпіталізації в немовляти діагностували отруєння нітратами важкого ступеня."Діти такого віку важко це отруєння переносять, воно небезпечне для життя. Все залежить від того, яка кількість нітратів потрапила і впродовж якого часу вона отримувала ті нітрати", — сказала лікарка.Лікарка говорить: воду для приготування їжі дитині батьки брали з криниці у власному дворі. Для немовлят, каже, слід використовувати бутильовану воду."Найчастіше дітки з таким отруєнням до нас потрапляють коли ідуть дощі, ці нітрати потрапляють у криниці, які біля полів, де їх обробляють мінеральними добривами і використовуючи криничну воду для приготування суміш діткам — виникає отруєння", — додала Надія Катаман.Мама дитини, жителька Горохівської громади Олена розповіла телефоном про ситуацію, що сталася: "Дитинка харчувалася сумішшю впродовж двох тижнів. Дитинка поїла, як зазвичай, сходила в туалет і заснула. Коли чоловік хотів її перекласти з візка на ліжко – у дитя змінився колі шкіри і посиніла губка".Зі слів волинянки, батьки одразу викликали лікаря і терміново поїхали в лікарню. Це трапилося, з її слів, 21 серпня в селі Звиняче. Мати додає: немовля могло не вижити."Це для мене було дивно, бо маю старшу донечку двох років, вона п’є воду і не було ніяких признаків... Через воду моя дитинка цілу ніч провела в реанімації. Лікарі дивувалися, який вона має сильний імунітет", — зазначила мама дитини.Жінка додала, що зараз малеча почуває себе добре, грається та добре харчується. "Будемо купувати воду в аптеках, дистильовану в магазинах. Колодязну воду нікому я б радила нікому з батьків не давати дітям", — додала волинянка.Отруєння дитини водою з колодязя з перевищеним вмістом нітратів — це перший випадок на Волині за останні 10 років. Про це розповіла лікарка з комунальної гігієни обласного центру контролю та профілактики хворобЗ її слів, фахівці центру додатково перевірили воду з криниці у домашньому господарстві. де отруїлася дитина, а також додатково ще у восьми колодязях села Звиняче. Додає: у шести з них теж зафіксували перевищений вміст нітратів у воді.Оксана Колобкова зазначила: старості села надіслали лист із рекомендацією попередити місцевих жителів про небезпеку та розширити мережу сільського водопроводу для забезпечення якісною питною водою.

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