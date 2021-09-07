У селі на Волині закрили школу, у якій навчалися 18 дітей





Рішення про призупинення діяльності початкової школи депутати Поромівської сільської ради прийняли 25-го серпня, пише



На сесії повідомили, що в школі навчається 18 дітей та працює сім працівників. Видатки на заклад складають майже 1,5 мільйона гривень.



Сільський голова додав, що заклад знаходиться в хорошому стані, батьки та вчителі його утримували та піклувались, але через зменшення освітньої субвенції громаді не вистачає 2 мільйони гривень. Тож далі утримувати початкову школу в Лежниці вони не можуть. У разі, якщо ситуація зміниться, буде багато дітей та нададуть субвенцію, роботу закладу можуть відновити.







Під час обговорення питання про закриття школи виникла дискусія між депутатами, одні виступили «За», інші – проти. Зазначаючи, що автобус, що довозить дітей у Поромів, виїжджає з Лежниці о 7:40, а навчання починається о 9:00. Тобто діти молодших класів будуть змушені годину чекати початку уроків.



У результаті голосування, 11 депутатів та голова громади «За», вирішено – призупинити діяльність Лежницької початкової школи-філії Поромівського ліцею. А працівникам запропонують інші вакансії у громаді.







Батьки виступили проти закриття, адже «першачкам» буде важко їздити в Поромів. Також школа знаходиться у гарному стані, укомплектована педагогами та всім необхідним. Батьки самостійно проводили ремонт і їм шкода, що такий хороший заклад закривають.



Також на сесії було прийнято рішення про пониження ступеня Старолішнянської гімназії до початкової школи. Навчається там мала кількість дітей – 65.







Після прийняття рішення ще рік ніяких дій не проводитимуть, до 1-го вересня 2024 року проводитимуть опитування та обговорення. Голова громади додав, що це залежить від директора, адже багато батьків возять своїх дітей навчатись у Нововолинськ. Якщо за рік ситуація покращиться, збільшиться кількість учнів то заклад залишиться ліцеєм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Лежниця Поромівської громади Володимирського району призупинили діяльність початкової школи. Там навчаються 18 дітей, яких тепер возитимуть автобусом у Поромів. Батьки виступили проти закриття.Рішення про призупинення діяльності початкової школи депутати Поромівської сільської ради прийняли 25-го серпня, пише БУГ На сесії повідомили, що в школі навчається 18 дітей та працює сім працівників. Видатки на заклад складають майже 1,5 мільйона гривень.Сільський голова додав, що заклад знаходиться в хорошому стані, батьки та вчителі його утримували та піклувались, але через зменшення освітньої субвенції громаді не вистачає 2 мільйони гривень. Тож далі утримувати початкову школу в Лежниці вони не можуть. У разі, якщо ситуація зміниться, буде багато дітей та нададуть субвенцію, роботу закладу можуть відновити.Під час обговорення питання про закриття школи виникла дискусія між депутатами, одні виступили «За», інші – проти. Зазначаючи, що автобус, що довозить дітей у Поромів, виїжджає з Лежниці о 7:40, а навчання починається о 9:00. Тобто діти молодших класів будуть змушені годину чекати початку уроків.У результаті голосування, 11 депутатів та голова громади «За», вирішено – призупинити діяльність Лежницької початкової школи-філії Поромівського ліцею. А працівникам запропонують інші вакансії у громаді.Батьки виступили проти закриття, адже «першачкам» буде важко їздити в Поромів. Також школа знаходиться у гарному стані, укомплектована педагогами та всім необхідним. Батьки самостійно проводили ремонт і їм шкода, що такий хороший заклад закривають.Також на сесії було прийнято рішення про пониження ступеня Старолішнянської гімназії до початкової школи. Навчається там мала кількість дітей – 65.Після прийняття рішення ще рік ніяких дій не проводитимуть, до 1-го вересня 2024 року проводитимуть опитування та обговорення. Голова громади додав, що це залежить від директора, адже багато батьків возять своїх дітей навчатись у Нововолинськ. Якщо за рік ситуація покращиться, збільшиться кількість учнів то заклад залишиться ліцеєм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію