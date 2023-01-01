Волинські тероборонівці показали, як знищили ворожу техніку. ВІДЕО





Про це повідомили на сторінці



Аеророзвідники 55 об 100 обр ТрО вистежили в лісі бронетранспортер і передали координати гармашам з приданої бригадної артилерії, яким вдалося пошкодити і зупинити броньовану машину.



Рятувати з халепи одиницю орківської техніки прибув ще один БТР-82А.



«Наші ж аеророзвідники з артилеристами тільки на те і чекали! Кілька точних ударів – і російські бронетранспортери перетворилися на 30 тонн підсмаженого металобрухту!» – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відразу два ворожих БТР-82А знищили підрозділи Волинської бригади тероборони.Про це повідомили на сторінці 100-ї окремої бригади територіальної оборони у фейсбуці.Аеророзвідники 55 об 100 обр ТрО вистежили в лісі бронетранспортер і передали координати гармашам з приданої бригадної артилерії, яким вдалося пошкодити і зупинити броньовану машину.Рятувати з халепи одиницю орківської техніки прибув ще один БТР-82А.«Наші ж аеророзвідники з артилеристами тільки на те і чекали! Кілька точних ударів – і російські бронетранспортери перетворилися на 30 тонн підсмаженого металобрухту!» – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію