Волинські тероборонівці показали, як знищили ворожу техніку. ВІДЕО

Волинські тероборонівці показали, як знищили ворожу техніку. ВІДЕО
Відразу два ворожих БТР-82А знищили підрозділи Волинської бригади тероборони.

Про це повідомили на сторінці 100-ї окремої бригади територіальної оборони у фейсбуці.

Аеророзвідники 55 об 100 обр ТрО вистежили в лісі бронетранспортер і передали координати гармашам з приданої бригадної артилерії, яким вдалося пошкодити і зупинити броньовану машину.

Рятувати з халепи одиницю орківської техніки прибув ще один БТР-82А.

«Наші ж аеророзвідники з артилеристами тільки на те і чекали! Кілька точних ударів – і російські бронетранспортери перетворилися на 30 тонн підсмаженого металобрухту!» – йдеться у дописі.


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Теги: втрати ворога, ТрО Волині
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