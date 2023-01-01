Волинські тероборонівці показали, як знищили ворожу техніку. ВІДЕО
Сьогодні, 03:13
Відразу два ворожих БТР-82А знищили підрозділи Волинської бригади тероборони.
Про це повідомили на сторінці 100-ї окремої бригади територіальної оборони у фейсбуці.
Аеророзвідники 55 об 100 обр ТрО вистежили в лісі бронетранспортер і передали координати гармашам з приданої бригадної артилерії, яким вдалося пошкодити і зупинити броньовану машину.
Рятувати з халепи одиницю орківської техніки прибув ще один БТР-82А.
«Наші ж аеророзвідники з артилеристами тільки на те і чекали! Кілька точних ударів – і російські бронетранспортери перетворилися на 30 тонн підсмаженого металобрухту!» – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці 100-ї окремої бригади територіальної оборони у фейсбуці.
Аеророзвідники 55 об 100 обр ТрО вистежили в лісі бронетранспортер і передали координати гармашам з приданої бригадної артилерії, яким вдалося пошкодити і зупинити броньовану машину.
Рятувати з халепи одиницю орківської техніки прибув ще один БТР-82А.
«Наші ж аеророзвідники з артилеристами тільки на те і чекали! Кілька точних ударів – і російські бронетранспортери перетворилися на 30 тонн підсмаженого металобрухту!» – йдеться у дописі.
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