На Волині суд виправдав обвинувачену в отриманні хабара колишню голову РДА

Любов Матвєєву. Також невинуватими визнали ще двох підозрюваних у цій справі: ексголову Горохівської райради Тараса Щерблюка та начальника місцевого відділу Держгеокадастру Сергія Рубаху.



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Як йдеться у вироку Володимир-Волинського міськрайонного суду, на початку літа 2017 року до Любові Матвєєвої звернувся підприємець, який хотів отримати землю для ягідництва. За версією слідства, жінка погодилась допомогти, але за грошову винагороду. Згодом працівник місцевого Держгеокадастру, Сергій Рубаха, пояснив, як можна виділити чоловікові 70 га землі.



«<Він запропонував> включити земельні ділянки, які знаходяться за межами села Скригове Горохівського району Волинської області, у межі цього населеного пункту та у подальшому передати такі ділянки загальною площею 70-80 га громадянам по 2 га кожному, копії паспортів яких надасть <підприємець>, у власність через рішення Скригівської сільської ради, оскільки голову цієї ради добре знала <голова РДА>», – йдеться у матеріалах справи.



Рішення про включення земельних ділянок згодом мала затвердити Горохівська райрада. Відтак тодішнього її очільника Тараса Щерблюка, як вважає слідство, також залучили до схеми.



Як вказано у матеріалах слідства, за свої послуги підозрювані просили по 100 доларів за кожен гектар. Тобто, у разі отримання 70 га землі у своє розпорядження підприємець мав заплатити 7 тис. доларів. Перший транш хабара чоловік передав 1 вересня 2018 року – йшлося про 3,5 тис. доларів. Гроші він віддав працівнику геокадастру, а вже той, як вважає слідство, передав їх Любові Матвєєвій та Тарасу Щерблюку.



А вже 4 вересня поліцейські на гарячому затримали голову РДА, якій підприємець на її прохання окремо приніс 500 доларів. Усім трьом підозрюваним інкримінували порушення ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди).







Обвинувачена Любов Матвєєва своєї провини не визнала. Заявила, що ніколи не просила грошей у підприємця, а конверт з доларами поклала у сумочку лише для того, аби потім йому віддати. Екс-голова Горохівської райради теж не визнав провину. Заявив, що 100 доларів, які були мічені правоохоронцями, йому «підкинули».



Суддя Олександр Лященко постановив виправдати усіх трьох обвинувачених. Головною причиною стало те, що підприємця визнали провокатором, оскільки він неодноразово фігурував у подібних історіях з викриттям хабарників. Також у суді він не зміг чітко пояснити, що саме збирався вирощувати, а після цього інциденту ніяких спроб займатись ягідництвом не робив.



«Злочин не міг би бути вчиненим без поведінки <підприємця>, тобто по справі наявна провокація злочину, що виключає кримінальну відповідальність та є підставою для визнання доказів отриманих внаслідок провокації недопустимими», – йдеться у вироку.



Відтак Любов Матвєєву, Тараса Щерблюка та Сергія Рубаху визнали невинуватими «у зв'язку з недоведеністю». Вирок поки ще не набрав законної сили, сторона обвинувачення може подати апеляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд виправдав обвинувачену в отриманні хабара колишню голову Горохівської райдержадміністрації. Також невинуватими визнали ще двох підозрюваних у цій справі: ексголову Горохівської райрадита начальника місцевого відділу ДержгеокадаструПро це інформує Zaxid.net Як йдеться у вироку Володимир-Волинського міськрайонного суду, на початку літа 2017 року до Любові Матвєєвої звернувся підприємець, який хотів отримати землю для ягідництва. За версією слідства, жінка погодилась допомогти, але за грошову винагороду. Згодом працівник місцевого Держгеокадастру, Сергій Рубаха, пояснив, як можна виділити чоловікові 70 га землі.«<Він запропонував> включити земельні ділянки, які знаходяться за межами села Скригове Горохівського району Волинської області, у межі цього населеного пункту та у подальшому передати такі ділянки загальною площею 70-80 га громадянам по 2 га кожному, копії паспортів яких надасть <підприємець>, у власність через рішення Скригівської сільської ради, оскільки голову цієї ради добре знала <голова РДА>», – йдеться у матеріалах справи.Рішення про включення земельних ділянок згодом мала затвердити Горохівська райрада. Відтак тодішнього її очільника Тараса Щерблюка, як вважає слідство, також залучили до схеми.Як вказано у матеріалах слідства, за свої послуги підозрювані просили по 100 доларів за кожен гектар. Тобто, у разі отримання 70 га землі у своє розпорядження підприємець мав заплатити 7 тис. доларів. Перший транш хабара чоловік передав 1 вересня 2018 року – йшлося про 3,5 тис. доларів. Гроші він віддав працівнику геокадастру, а вже той, як вважає слідство, передав їх Любові Матвєєвій та Тарасу Щерблюку.А вже 4 вересня поліцейські на гарячому затримали голову РДА, якій підприємець на її прохання окремо приніс 500 доларів. Усім трьом підозрюваним інкримінували порушення ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди).Обвинувачена Любов Матвєєва своєї провини не визнала. Заявила, що ніколи не просила грошей у підприємця, а конверт з доларами поклала у сумочку лише для того, аби потім йому віддати. Екс-голова Горохівської райради теж не визнав провину. Заявив, що 100 доларів, які були мічені правоохоронцями, йому «підкинули».Суддяпостановив виправдати усіх трьох обвинувачених. Головною причиною стало те, що підприємця визнали провокатором, оскільки він неодноразово фігурував у подібних історіях з викриттям хабарників. Також у суді він не зміг чітко пояснити, що саме збирався вирощувати, а після цього інциденту ніяких спроб займатись ягідництвом не робив.«Злочин не міг би бути вчиненим без поведінки <підприємця>, тобто по справі наявна провокація злочину, що виключає кримінальну відповідальність та є підставою для визнання доказів отриманих внаслідок провокації недопустимими», – йдеться у вироку.Відтак Любов Матвєєву, Тараса Щерблюка та Сергія Рубаху визнали невинуватими «у зв'язку з недоведеністю». Вирок поки ще не набрав законної сили, сторона обвинувачення може подати апеляцію.

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