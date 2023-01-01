26 серпня на Волині: гортаючи календар
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26 серпня відзначає день народження журналістка Лариса Андрійчук (на фото).
Також цього дня особисте свято відзначають очільник Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Василь Авраменко, ексдепутат Волинської обласної ради Віктор Кобринчук.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Максимів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення та професійних успіхів.
26 серпня 1985 року комплекс історичних архітектурних споруд старої частини Луцька оголошено Державним історико-культурним заповідником.
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Також цього дня особисте свято відзначають очільник Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Василь Авраменко, ексдепутат Волинської обласної ради Віктор Кобринчук.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Максимів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення та професійних успіхів.
26 серпня 1985 року комплекс історичних архітектурних споруд старої частини Луцька оголошено Державним історико-культурним заповідником.
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