У Луцьку в День Незалежності робітники «врубали» пісню про доблесть російської армії

Александра Казака «Под покровом Богородицы». «А кто с мечом в наш общий дом придет – Россия встретит как всегда!» – волає хриплий голос під примітивну мелодію.



Про це пише



Це чути з боку одного з будівельних майданчиків, де працівники вкладають бруківку. Відео зняв один із мешканців житлового комплексу «Карамель».



Журналісти застали на місці одного з працівників. Той сказав, що працює тільки перший день. Як називається його фірма, не знає. Скандальну пісню увімкнув не він, а його колега. Де той зараз, поняття, мовляв, не має. Чоловік підозрює, що його колегу звільнили. Мовляв, таким було розпорядження керівництва фірми.







Журналісти зателефонували до Луцького домобудівельного комбінату, який є забудовником житлового комплексу «Карамель». Саме біля нього вкладали бруківку робітники. Працівниця сказала, що укладальники бруківки, найімовірніше, працівники котроїсь із підрядних фірм. Про проблему не чули, однак пообіцяли розібратися.



«Добре, заходи будемо вживати, щоб не слухали російську музику, – зазначила працівниця комбінату. – Якщо на будівельному майданчику, то, напевно, наші субпідрядники. Ми їх наймаємо. Хто там конкретно, я не знаю. Ми усунемо цей недолік. Зараз перестануть слухати».



Мешканці будинку поряд, почувши російський шансон, викликали поліцію.



«Вранці патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Конякіна громадяни слухають російськомовну музику. Інспектори відразу ж відправилися на місце події, де були громадяни. Вони їх опитали та з’ясували, що такий трек на пристрої був лише один та завантажено його було ще раніше і він випадково потрапив до плейлиста, увімкнувся теж випадково, тож із громадянами було проведено профілактичну бесіду щодо недопущення в подальшому подібних учинків», – прокоментувала старша інспекторка з пресслужби патрульної поліції у Волинській області Анна Цисюк.



Поліцію робітники запевнили, що слухали російську пісню всього 30 секунд, хоч навіть на відео, записаному очевидцями, пісня звучить не спочатку і як мінімум протягом 80 секунд.



У поліції сказали, що немає в адміністративному та кримінальному кодексі України визначеного покарання за прослуховування російської музики. Але чомусь не згадали про статтю 15 Закону України «Про культуру», відповідно до якої «забороняється на території України публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення (доведення до загального відома, в тому числі через будь-які засоби зв’язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за її власним вибором) фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком (співачкою), який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором».



Лишається сподіватися, що далі поліція уважніше вивчатиме закони і каратиме любителів пісень про російську армію, а деякі наші співгромадяни перестануть виправдовувати такі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцьк. День Незалежності. Ранок. Мешканці одного з житлових комплексів чують із вікон пісню російського виконавця«Под покровом Богородицы». «А кто с мечом в наш общий дом придет – Россия встретит как всегда!» – волає хриплий голос під примітивну мелодію.Про це пише ІА Волинські Новини з посиланням на сюжет 12 Каналу.Це чути з боку одного з будівельних майданчиків, де працівники вкладають бруківку. Відео зняв один із мешканців житлового комплексу «Карамель».Журналісти застали на місці одного з працівників. Той сказав, що працює тільки перший день. Як називається його фірма, не знає. Скандальну пісню увімкнув не він, а його колега. Де той зараз, поняття, мовляв, не має. Чоловік підозрює, що його колегу звільнили. Мовляв, таким було розпорядження керівництва фірми.Журналісти зателефонували до Луцького домобудівельного комбінату, який є забудовником житлового комплексу «Карамель». Саме біля нього вкладали бруківку робітники. Працівниця сказала, що укладальники бруківки, найімовірніше, працівники котроїсь із підрядних фірм. Про проблему не чули, однак пообіцяли розібратися.«Добре, заходи будемо вживати, щоб не слухали російську музику, – зазначила працівниця комбінату. – Якщо на будівельному майданчику, то, напевно, наші субпідрядники. Ми їх наймаємо. Хто там конкретно, я не знаю. Ми усунемо цей недолік. Зараз перестануть слухати».Мешканці будинку поряд, почувши російський шансон, викликали поліцію.«Вранці патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Конякіна громадяни слухають російськомовну музику. Інспектори відразу ж відправилися на місце події, де були громадяни. Вони їх опитали та з’ясували, що такий трек на пристрої був лише один та завантажено його було ще раніше і він випадково потрапив до плейлиста, увімкнувся теж випадково, тож із громадянами було проведено профілактичну бесіду щодо недопущення в подальшому подібних учинків», – прокоментувала старша інспекторка з пресслужби патрульної поліції у Волинській областіПоліцію робітники запевнили, що слухали російську пісню всього 30 секунд, хоч навіть на відео, записаному очевидцями, пісня звучить не спочатку і як мінімум протягом 80 секунд.У поліції сказали, що немає в адміністративному та кримінальному кодексі України визначеного покарання за прослуховування російської музики. Але чомусь не згадали про статтю 15 Закону України «Про культуру», відповідно до якої «забороняється на території України публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення (доведення до загального відома, в тому числі через будь-які засоби зв’язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за її власним вибором) фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком (співачкою), який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором».Лишається сподіватися, що далі поліція уважніше вивчатиме закони і каратиме любителів пісень про російську армію, а деякі наші співгромадяни перестануть виправдовувати такі дії.

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