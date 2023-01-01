У лікарні помер воїн з Волині Руслан Війтик

Вчора, 24 серпня, в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Іллі Мечнікова через гостру недостатність кровообігу (кардіоміопатія) раптово помер ковельчанинПро це повідомив міський голова КовеляВолинянин був на військовий службі з 2017 року і, як кадровий офіцер, звісно ж був на захисті країни з початку повномасштабного вторгнення.Скорботний кортеж «На щиті» вже вирушив у дорогу, очікують на його прибуття у Ковель.Прощання відбудеться в неділю, 27 серпня:12:00 – чин похорону в Благовіщенському соборі;по завершенню – жалобна хода до центру міста: 13:00- 13:15 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, що перед міською радою.Поховають Руслана Війтика на Алеї Героїв міського кладовища.