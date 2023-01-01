У лікарні помер воїн з Волині Руслан Війтик

У лікарні помер воїн з Волині Руслан Війтик
Вчора, 24 серпня, в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Іллі Мечнікова через гостру недостатність кровообігу (кардіоміопатія) раптово помер ковельчанин Руслан Війтик.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Волинянин був на військовий службі з 2017 року і, як кадровий офіцер, звісно ж був на захисті країни з початку повномасштабного вторгнення.

Скорботний кортеж «На щиті» вже вирушив у дорогу, очікують на його прибуття у Ковель.

Прощання відбудеться в неділю, 27 серпня:

12:00 – чин похорону в Благовіщенському соборі;

по завершенню – жалобна хода до центру міста: 13:00- 13:15 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, що перед міською радою.

Поховають Руслана Війтика на Алеї Героїв міського кладовища.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь і слава!

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Теги: смерть, Руслан Війтик, Ковель
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