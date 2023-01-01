У лікарні помер воїн з Волині Руслан Війтик
Сьогодні, 22:07
Вчора, 24 серпня, в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Іллі Мечнікова через гостру недостатність кровообігу (кардіоміопатія) раптово помер ковельчанин Руслан Війтик.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Волинянин був на військовий службі з 2017 року і, як кадровий офіцер, звісно ж був на захисті країни з початку повномасштабного вторгнення.
Скорботний кортеж «На щиті» вже вирушив у дорогу, очікують на його прибуття у Ковель.
Прощання відбудеться в неділю, 27 серпня:
12:00 – чин похорону в Благовіщенському соборі;
по завершенню – жалобна хода до центру міста: 13:00- 13:15 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, що перед міською радою.
Поховають Руслана Війтика на Алеї Героїв міського кладовища.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь і слава!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Волинянин був на військовий службі з 2017 року і, як кадровий офіцер, звісно ж був на захисті країни з початку повномасштабного вторгнення.
Скорботний кортеж «На щиті» вже вирушив у дорогу, очікують на його прибуття у Ковель.
Прощання відбудеться в неділю, 27 серпня:
12:00 – чин похорону в Благовіщенському соборі;
по завершенню – жалобна хода до центру міста: 13:00- 13:15 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, що перед міською радою.
Поховають Руслана Війтика на Алеї Героїв міського кладовища.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь і слава!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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