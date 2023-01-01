У Луцькому районі на пішохідному переході мотоцикліст збив жінку. ВІДЕО





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За словами очевидців, водій мотоцикла збив жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Потерпілу забрала карета швидкої допомоги.



На місці події працювали працівники поліції. Водія доставлять до медзакладу для освідування на стан сп'яніння.



Дещо згодом з'явилось





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі міста Рожище сталась дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилась по обіді в п'ятницю, 25 серпня.Про це повідомляє Район.Рожище За словами очевидців, водій мотоцикла збив жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Потерпілу забрала карета швидкої допомоги.На місці події працювали працівники поліції. Водія доставлять до медзакладу для освідування на стан сп'яніння.Дещо згодом з'явилось відео моменту аварії. Як видно з кадрів відео, мотоцикліст наїхав на жінку на пішохідному переході. Від удару її відкинуло на кілька метрів.

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