Якою буде погода на Волині у суботу, 26 серпня

Якою буде погода на Волині у суботу, 26 серпня
У суботу, 26 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Найімовірніше, цього дня буде короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер буде західним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 14-19° тепла, вдень 25-30°.

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Теги: прогноз погоди, синоптики
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