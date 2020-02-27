Якою буде погода на Волині у суботу, 26 серпня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 26 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Найімовірніше, цього дня буде короткочасний дощ, місцями гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер буде західним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме 14-19° тепла, вдень 25-30°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер буде західним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме 14-19° тепла, вдень 25-30°.
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