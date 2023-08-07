Бойовий медик із Луцька отримав медаль від Залужного
Сьогодні, 18:31
Лучанин, військовий медик 14-тої окремої механізованої бригади Олексій Кушнєр, який зараз служить у війську, отримав державну нагороду — почесний нагрудний знак "За збережене життя".
Про це лучанин повідомив у своїх соцмережах, пише Суспільне.
Наказ про відзначення волинського парамедика підписав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 7 серпня 2023 року.
Це не перша військова нагорода Олексія. У липні 2022 року лучанин отримав орден "За мужність" III ступеня від президента за врятовані життя. Олексій — доброволець, пішов боронити Україну ще 2014 року, у перші дні повномасштабного вторгення Росії в Україну пішов до обласного терцентру соціального комплектування, аби знову стати на захист країни.
Довідково: Нагрудний знак "За збережене життя" вручається військовослужбовцям, працівникам Збройних Сил України, які врятували життя військовослужбовцю чи працівнику ЗСУ, іншій особі під час участі у бойових діях, об’єднаних, антитерористичних операціях, а також операціях із підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій.
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Про це лучанин повідомив у своїх соцмережах, пише Суспільне.
Наказ про відзначення волинського парамедика підписав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 7 серпня 2023 року.
Це не перша військова нагорода Олексія. У липні 2022 року лучанин отримав орден "За мужність" III ступеня від президента за врятовані життя. Олексій — доброволець, пішов боронити Україну ще 2014 року, у перші дні повномасштабного вторгення Росії в Україну пішов до обласного терцентру соціального комплектування, аби знову стати на захист країни.
Довідково: Нагрудний знак "За збережене життя" вручається військовослужбовцям, працівникам Збройних Сил України, які врятували життя військовослужбовцю чи працівнику ЗСУ, іншій особі під час участі у бойових діях, об’єднаних, антитерористичних операціях, а також операціях із підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій.
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