Бойовий медик із Луцька отримав медаль від Залужного

Олексій Кушнєр, який зараз служить у війську, отримав державну нагороду — почесний нагрудний знак "За збережене життя".



Про це лучанин повідомив у своїх соцмережах, пише



Наказ про відзначення волинського парамедика підписав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 7 серпня 2023 року.



Це не перша військова нагорода Олексія. У липні 2022 року лучанин отримав орден "За мужність" III ступеня від президента за врятовані життя. Олексій — доброволець, пішов боронити Україну ще 2014 року, у перші дні повномасштабного вторгення Росії в Україну пішов до обласного терцентру соціального комплектування, аби знову стати на захист країни.



Довідково: Нагрудний знак "За збережене життя" вручається військовослужбовцям, працівникам Збройних Сил України, які врятували життя військовослужбовцю чи працівнику ЗСУ, іншій особі під час участі у бойових діях, об’єднаних, антитерористичних операціях, а також операціях із підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій.

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