США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на F-16 у жовтні, − Пентагон

США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на F-16 у жовтні, − Пентагон
США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у жовтні.

Про це повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, пише LB.ua.

Навчання розпочнеться після того, як наступного місяця пілоти пройдуть навчання англійською мовою.

Райдер додав, що льотна підготовка проходитиме на базі національної військово-повітряної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона.

Навчання пройдуть кілька пілотів і десятки екіпажів технічного обслуговування літаків.

Нагадаємо, невелика кількість українських пілотів пройшла навчання у Сполучених Штатах до того, як президент Джо Байден у цьогоріч травні ухвалив рішення дозволити європейським країнам, які мають F-16 американського виробництва, навчати українців. Узимку 2022-го ВПС США приймали двох українських пілотів, які літали літаками радянського зразка, щоб подивитися, як вони працюватимуть на F-16.

Минулої неділі Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні F-16. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив у четвер, що його країна також передасть Україні F-16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, літаки, пілоти, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на F-16 у жовтні, − Пентагон
Сьогодні, 19:25
Бойовий медик із Луцька отримав медаль від Залужного
Сьогодні, 18:31
У важливому для допомоги Україні місті в Польщі спалахнула смертельна хвороба
Сьогодні, 18:14
Заступник одеського воєнкома збагатився на 14 мільйонів, – НАЗК
Сьогодні, 17:23
Лукашенко залишить у Білорусі до 10 тисяч «вагнерівців»
Сьогодні, 17:13
Схожі новини
Навчання українських пілотів на F-16 уже почалися, − Боррель Навчання українських пілотів на F-16 уже почалися, − Боррель
22 травень, 12:45
У Нідерландах повідомили, куди піде частина обіцяних F-16 У Нідерландах повідомили, куди піде частина обіцяних F-16
Сьогодні, 14:55
Україна отримає 42 літаки F-16 від Нідерландів після навчань, – Зеленський Україна отримає 42 літаки F-16 від Нідерландів після навчань, – Зеленський
20 серпень, 17:00
Зеленський прибув до Нідерландів – буде говорити з премʼєром країни про F-16 Зеленський прибув до Нідерландів – буде говорити з премʼєром країни про F-16
20 серпень, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на F-16 у жовтні, − Пентагон
Сьогодні, 19:25
 0
Бойовий медик із Луцька отримав медаль від Залужного
Сьогодні, 18:31
 0
У важливому для допомоги Україні місті в Польщі спалахнула смертельна хвороба
Сьогодні, 18:14
 0
Заступник одеського воєнкома збагатився на 14 мільйонів, – НАЗК
Сьогодні, 17:23
 0
Лукашенко залишить у Білорусі до 10 тисяч «вагнерівців»
Сьогодні, 17:13
 0
Медіа
відео
1/8