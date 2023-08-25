У важливому для допомоги Україні місті в Польщі спалахнула смертельна хвороба





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Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі шукають джерело спалаху.



Жешув на південному сході Польщі є ключовим транзитним вузлом для міжнародної військової підтримки України після повномасштабного вторгнення Росії минулого року. Близько 10 000 американських військовослужбовців також дислокуються в цьому регіоні.



Співробітники Агентства внутрішньої безпеки інспектували різні об'єкти в Жешуві, але в першу чергу водогін, звідки, на думку експертів, могли потрапити бактерії.



Заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив, що однією з причин перевірки є спроби Росії посіяти "паніку" серед союзників України.



"Це фактор, який змусив нас (вжити заходів), щоб виключити деякі сценарії", – сказав Жарин.



Щонайменше 113 мешканців були інфіковані у Жешуві. Семеро померлих були людьми похилого віку і страждали на хронічні захворювання. Міська влада та експерти кажуть, що це незвичайна ситуація.



На кризовій нараді в четвер міська влада прийняла рішення про дезінфекцію хлором і озоном понад 1000 кілометрів водогонів Жешува, яка відбудеться в суботу. Влада проінструктувала мешканців відстояти воду, щоб вона втратила частину хлору, а потім кип'ятити її перед вживанням. Вони запевнили, що рівень хлору, який буде використовуватися, буде безпечним для людини.



Хвороба легіонерів – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай нею хворіють в таких місцях, як готелі, лікарні або офіси, де бактерії потрапляють у водогін, наприклад, через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються.



Нагадаємо, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у вівторок оголосив про створення підрозділу Формози – спецпризначенців польських Збройних сил – із захисту критично важливої інфраструктури.



У травні НАТО вказав на підвищений ризик того, що росія може пошкодити підводні трубопроводи, аби покарати західні країни за підтримку України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік від кордону з Україною, у польському місті Жешув спалахнула смертельна "хвороба легіонерів". Загинуло уже семеро людей, заразилися ще понад 100.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі шукають джерело спалаху.Жешув на південному сході Польщі є ключовим транзитним вузлом для міжнародної військової підтримки України після повномасштабного вторгнення Росії минулого року. Близько 10 000 американських військовослужбовців також дислокуються в цьому регіоні.Співробітники Агентства внутрішньої безпеки інспектували різні об'єкти в Жешуві, але в першу чергу водогін, звідки, на думку експертів, могли потрапити бактерії.Заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив, що однією з причин перевірки є спроби Росії посіяти "паніку" серед союзників України."Це фактор, який змусив нас (вжити заходів), щоб виключити деякі сценарії", – сказав Жарин.Щонайменше 113 мешканців були інфіковані у Жешуві. Семеро померлих були людьми похилого віку і страждали на хронічні захворювання. Міська влада та експерти кажуть, що це незвичайна ситуація.На кризовій нараді в четвер міська влада прийняла рішення про дезінфекцію хлором і озоном понад 1000 кілометрів водогонів Жешува, яка відбудеться в суботу. Влада проінструктувала мешканців відстояти воду, щоб вона втратила частину хлору, а потім кип'ятити її перед вживанням. Вони запевнили, що рівень хлору, який буде використовуватися, буде безпечним для людини.Хвороба легіонерів – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай нею хворіють в таких місцях, як готелі, лікарні або офіси, де бактерії потрапляють у водогін, наприклад, через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються.Нагадаємо, що міністр національної оборони Польщіу вівторок оголосив про створення підрозділу Формози – спецпризначенців польських Збройних сил – із захисту критично важливої інфраструктури.У травні НАТО вказав на підвищений ризик того, що росія може пошкодити підводні трубопроводи, аби покарати західні країни за підтримку України.

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