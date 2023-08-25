Лукашенко залишить у Білорусі до 10 тисяч «вагнерівців»

Лукашенко залишить у Білорусі до 10 тисяч «вагнерівців»
Самопроголошений президент Білорусі, Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі залишиться до 10 тисяч найманців ПВК "Вагнер", пише LB.ua.

Про це повідомляє телеграм-канал "Пул первого", який висвітлює діяльність Лукашенка.

"Вагнер" жив, "Вагнер" живий і "Вагнер" житиме в Білорусі, як би комусь це не хотілося. Ми ще з Пригожиним вибудували систему, як у нас буде "Вагнер". І ці знімочки з космосу, що ми щось демонтуємо… Чому ми зайві намети прибираємо – стільки не треба. Тут залишається ядро, хтось поїхав у відпустку, хтось взагалі вирішив жити осторонь, але телефони, адреси, паролі, явки у цьому ядрі відомі. Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 тисяч людей", - сказав диктатор.

Лукашенко додав, що "нині немає необхідності їх тут тримати" і що "вагнерівці" "нікуди вони не тікають".

"Стільки, скільки нам треба і цьому підрозділу, вони житимуть і працюватимуть", - запевнив самопроголошений глава Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі з 273 наметів табору "вагнерівців" уже демонтували 100. Процес стартував іще 1 серпня.

Українська розвідка вважає, що переміщення "вагнерівців" у Білорусі і напруження на кордоні з Польщею та країнами Балтії покликане, зокрема, відволікти сили і засоби допомоги від України.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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