Кличко обговорив з мером Брюсселя будівництво реабілітаційного центру для захисників

Кличко обговорив з мером Брюсселя будівництво реабілітаційного центру для захисників
Віталій Кличко запропонував меру Брюсселя Філіпу Клозу долучитися до втілення проекту реабілітаційного центру для захисників у Києві. Також, під час зустрічі мери обговорили Інвестиційний форум Києва, який відбудеться в Брюсселі у листопаді.

Про це повідомляє мер Києва у своїх соцмережах.

“Я запропонував сьогодні меру Брюсселя долучитися до втілення проекту реабілітаційного центру для захисників, який ми реалізовуємо в Києві. Брюссель, протягом півтора років, передав Києву 4 авто швидкої допомоги, технологічне медичне обладнання, яке встановили в столичних лікарнях. Медичні матеріали та гуманітарну допомогу. І готує наступну допомогу”, - пише Віталій Кличко.

За словами мера Києва Віталія Кличка, вони разом із мером Брюсселя Філіпом Клозом також обговорили Інвестиційний форум Києва, який і цього року, в листопаді, відбудеться в Брюсселі.

“До заходу приєднаються представники міжнародного бізнесу, фінансових компаній, інвестори, експерти з різних країн. Минулого року пан Клоз запропонував допомогу і організував форум у своєму місті. Тоді ми підписали Меморандум про співпрацю в реалізації проектів з підтримки критичної інфраструктури, відновлення та подальшого розвитку Києва. Та створили Брюссельську платформу для обʼєднання зусиль. І сьогодні до неї вже доєднались 15 європейських міст”, - зазначив Кличко.
Кличко обговорив з мером Брюсселя будівництво реабілітаційного центру для захисників
Кличко обговорив з мером Брюсселя будівництво реабілітаційного центру для захисників

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Теги: Кличко
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