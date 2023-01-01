Кличко обговорив з мером Брюсселя будівництво реабілітаційного центру для захисників

запропонував меру Брюсселядолучитися до втілення проекту реабілітаційного центру для захисників у Києві. Також, під час зустрічі мери обговорили Інвестиційний форум Києва, який відбудеться в Брюсселі у листопаді.Про це повідомляє мер Києва у своїх соцмережах.“Я запропонував сьогодні меру Брюсселя долучитися до втілення проекту реабілітаційного центру для захисників, який ми реалізовуємо в Києві. Брюссель, протягом півтора років, передав Києву 4 авто швидкої допомоги, технологічне медичне обладнання, яке встановили в столичних лікарнях. Медичні матеріали та гуманітарну допомогу. І готує наступну допомогу”, - пише Віталій Кличко.За словами мера Києва Віталія Кличка, вони разом із мером Брюсселя Філіпом Клозом також обговорили Інвестиційний форум Києва, який і цього року, в листопаді, відбудеться в Брюсселі.“До заходу приєднаються представники міжнародного бізнесу, фінансових компаній, інвестори, експерти з різних країн. Минулого року пан Клоз запропонував допомогу і організував форум у своєму місті. Тоді ми підписали Меморандум про співпрацю в реалізації проектів з підтримки критичної інфраструктури, відновлення та подальшого розвитку Києва. Та створили Брюссельську платформу для обʼєднання зусиль. І сьогодні до неї вже доєднались 15 європейських міст”, - зазначив Кличко.