На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гаврилюком. ФОТО

Богданом Гаврилюком, який загинув на війні.



Про це



25 серпня Городищенська громада попрощалася із загиблим захисником України Богданом Гаврилюком , який проживав у с.Угринів. Полеглого бійця зустріли живим коридором у громаді і, попрощавшись на подвір’ї рідної домівки, провели до місця вічного спочинку на Ріненщину.



Чимало мешканців громади прийшли віддати останню шану військовому, серед них – рідня, друзі, однокласники, представники влади, члени місцевого добровольчого формування та небайдужі жителі.



Потому траурний кортеж відправився у с.Озерці Рівненської області – саме там, поряд із батьками, поховають молодого бійця.



"Не вистачає слів, щоб описати біль смутку за полеглими захисниками, чиї молоді життя обриваються через зухвалу та безпідставну війну росії проти України. Молодий, життєрадісний, мужній, справжній патріот своєї держави… Богдану б будувати своє щасливе майбутнє, а він будував найкращу країну в світі. Спи спокійно, наш Герою! Вічна слава і пам’ять!" - наголошують у громаді.



Богдан Гаврилюк народився 02.06.2000 року на Рівненщині.



Будучи ще зовсім маленьким, втратив своїх батьків. Відтак виховувався у сім’ї тітки на Волині – у с.Угринів Городищенської громади. Тут і навчався у місцевій школі.



Як справжній син своєї держави боровся за свободу та незалежність. 17 серпня 2023 року у н.п.Дружківка Донецької області обірвалося його ще таке молоде життя.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 серпня, увесь Угринів Луцького району встелений квітами: тут попрощалися із 23-річним односельчанином, який загинув на війні.Про це повідомили у Городищенській громаді.25 серпня Городищенська громада попрощалася із загиблим захисником України Богданом Гаврилюком , який проживав у с.Угринів. Полеглого бійця зустріли живим коридором у громаді і, попрощавшись на подвір’ї рідної домівки, провели до місця вічного спочинку на Ріненщину.Чимало мешканців громади прийшли віддати останню шану військовому, серед них – рідня, друзі, однокласники, представники влади, члени місцевого добровольчого формування та небайдужі жителі.Потому траурний кортеж відправився у с.Озерці Рівненської області – саме там, поряд із батьками, поховають молодого бійця."Не вистачає слів, щоб описати біль смутку за полеглими захисниками, чиї молоді життя обриваються через зухвалу та безпідставну війну росії проти України. Молодий, життєрадісний, мужній, справжній патріот своєї держави… Богдану б будувати своє щасливе майбутнє, а він будував найкращу країну в світі. Спи спокійно, наш Герою! Вічна слава і пам’ять!" - наголошують у громаді.Богдан Гаврилюк народився 02.06.2000 року на Рівненщині.Будучи ще зовсім маленьким, втратив своїх батьків. Відтак виховувався у сім’ї тітки на Волині – у с.Угринів Городищенської громади. Тут і навчався у місцевій школі.Як справжній син своєї держави боровся за свободу та незалежність. 17 серпня 2023 року у н.п.Дружківка Донецької області обірвалося його ще таке молоде життя.

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