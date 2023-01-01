Заступник одеського воєнкома збагатився на 14 мільйонів, – НАЗК





Про це пише



Йдеться про заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — начальника сектору комплектування Дениса Галушка.



Під час моніторингу способу життя воєнкома НАЗК з’ясувало, що близькі родичі Галушка купляли дорогі автомобілі та нерухомість, хоча їхні законні доходи їм цього не дозволяли зробити.



Наприклад, теща Галушка, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн.



Минулого року жінка придбала ще й автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D. За реальної вартості автівки в 3,9 млн грн в укладеному договорі купівлі-продажу ціна вказана у 5 тисяч грн. У НАЗК зазначають, що це свідчить про приховування реальної вартості авто.



Восени 2022 року теща воєнкома також придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю понад 3 млн грн.



Натомість мати Галушка минулого літа придбала автомобіль Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тисяч грн та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн грн, також не бувши фінансово спроможною на це, наголошують у НАЗК.



Син воєнкома став власником квартири в Одесі вартістю 563 тисяч грн. А його дружина восени 20221 придбала автомобіль Mazda CX-5. У договорі купівлі-продажу зазначена вартість становить 50 тисяч грн, хоча на інтернет-платформах середня ціна такого авто — близько 1,3 млн грн.



Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн.



Крім зазначених покупок, з 2021 року воєнком разом з дружиною витратили майже 6 млн грн, що більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тисяч грн.



НАЗК скерувало до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону заяву про виявлення незаконного збагачення (ст. 368-5 Кримінального кодексу України).



Воєнкому може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Перевірка військкомів



В Україні триває перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.



Вона розпочалася після викриття Євгена Борисова.



Правоохоронці сформували базу, до якої ввійшли 1800 керівників і заступників керівників ТЦК.



Однак у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) розповіли, що провести перевірки повністю всіх складно. Тому вони застосовують «ризикоорієнтований підхід» і дивляться насамперед на регіони, які, на думку агентства, мають найбільші ризики.



Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що попередні результати перевірки очільників територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки — «невтішні».



В Офісі генерального прокурора зазначили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в 11 областях. За даними слідства, вони організовували ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.



Зрештою, президент підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів. У НАЗК планують завершити перевірки працівників ТЦК до початку жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в заступника одеського воєнкома ознаки незаконного збагачення на 14 мільйонів гривень.Про це пише Громадське з посиланням на НАЗК.Йдеться про заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — начальника сектору комплектуванняПід час моніторингу способу життя воєнкома НАЗК з’ясувало, що близькі родичі Галушка купляли дорогі автомобілі та нерухомість, хоча їхні законні доходи їм цього не дозволяли зробити.Наприклад, теща Галушка, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн.Минулого року жінка придбала ще й автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D. За реальної вартості автівки в 3,9 млн грн в укладеному договорі купівлі-продажу ціна вказана у 5 тисяч грн. У НАЗК зазначають, що це свідчить про приховування реальної вартості авто.Восени 2022 року теща воєнкома також придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю понад 3 млн грн.Натомість мати Галушка минулого літа придбала автомобіль Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тисяч грн та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн грн, також не бувши фінансово спроможною на це, наголошують у НАЗК.Син воєнкома став власником квартири в Одесі вартістю 563 тисяч грн. А його дружина восени 20221 придбала автомобіль Mazda CX-5. У договорі купівлі-продажу зазначена вартість становить 50 тисяч грн, хоча на інтернет-платформах середня ціна такого авто — близько 1,3 млн грн.Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн.Крім зазначених покупок, з 2021 року воєнком разом з дружиною витратили майже 6 млн грн, що більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тисяч грн.НАЗК скерувало до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону заяву про виявлення незаконного збагачення (ст. 368-5 Кримінального кодексу України).Воєнкому може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.В Україні триває перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.Вона розпочалася після викриття незаконного збагачення колишнього керівника Одеського регіонального центру комплектуванняПравоохоронці сформували базу, до якої ввійшли 1800 керівників і заступників керівників ТЦК.Однак у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) розповіли, що провести перевірки повністю всіх складно. Тому вони застосовують «ризикоорієнтований підхід» і дивляться насамперед на регіони, які, на думку агентства, мають найбільші ризики.Згодом президент Українизаявив, що попередні результати перевірки очільників територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки — «невтішні».В Офісі генерального прокурора зазначили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в 11 областях. За даними слідства, вони організовували ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.Зрештою, президент підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів. У НАЗК планують завершити перевірки працівників ТЦК до початку жовтня.

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