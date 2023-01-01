Військкома з Одещини після інформації про збагачення відправили на фронт

Єгора Смирнова відправили на фронт через скандал про нібито незаконне збагачення. Правоохоронці почали перевірку військовослужбовця.



Про це повідомляє



"Командування однозначно засуджує будь-які способи незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати подібні оборудки військовою службою", - йдеться у повідомленні.



Воєнкома Смирнова та двох військовослужбовців роти охорони територіального центру комплектування перевели в одну з бригад, що "виконує завдання на передньому рубежі".



Також слідчі Державним бюро розслідування відкрили кримінальну справу через нібито незаконне збагачення Смирнова.



Що цьому передувало



Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилася інформація про воєнкома з Южного, який також є депутатом місцевої міськради від "Батьківщини". Повідомлялося, що Єгор Смирнов під час повномасштабної війни став "доларовим мільйонером".



За інформацією з соцмереж, у воєнкома з'явилося кілька гектарів землі на березі Чорного моря, 500 кв. метрів комерційної нерухомості та парковка на 938 кв. метрів.



Також зазначається, що Смирнов уникав ротації на фронт разом з ще двома депутатами. Як відомо, трьох вищесказаних вже відправили на "передній край".



Скандали з військкомами



Нагадаємо, після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.



Так, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову в армію. У рамках справи

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військкома з міста Южне Одеської областівідправили на фронт через скандал про нібито незаконне збагачення. Правоохоронці почали перевірку військовослужбовця.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП."Командування однозначно засуджує будь-які способи незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати подібні оборудки військовою службою", - йдеться у повідомленні.Воєнкома Смирнова та двох військовослужбовців роти охорони територіального центру комплектування перевели в одну з бригад, що "виконує завдання на передньому рубежі".Також слідчі Державним бюро розслідування відкрили кримінальну справу через нібито незаконне збагачення Смирнова.Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилася інформація про воєнкома з Южного, який також є депутатом місцевої міськради від "Батьківщини". Повідомлялося, що Єгор Смирнов під час повномасштабної війни став "доларовим мільйонером".За інформацією з соцмереж, у воєнкома з'явилося кілька гектарів землі на березі Чорного моря, 500 кв. метрів комерційної нерухомості та парковка на 938 кв. метрів.Також зазначається, що Смирнов уникав ротації на фронт разом з ще двома депутатами. Як відомо, трьох вищесказаних вже відправили на "передній край".Скандали з військкомамиНагадаємо, після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президентзазначив, що перші результати перевірки є невтішними.Так, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову в армію. У рамках справи проведено майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей України.

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