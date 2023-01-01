«На щиті» на Волинь повертається Герой Віктор Олькевич

«На щиті» на Волинь повертається Герой Віктор Олькевич
Сьогодні, 4 серпня, на Волині зустрічатимуть полеглого на війні Героя Віктора Олькевича.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

"Інформація про час зустрічі траурного кортежу та чин похорону полеглого на війні захисника Віктора Олькевича:

11.30 - виїзд від моргу міста Ковеля;

12.00 (орієнтовно) - прибуття на малу Батьківщину - село Ворона.
Спочатку з військовим попрощаються біля його домівки, а тоді відбудеться відспівування у храмі та поховання на місцевому кладовищі.

Закликаємо жителів громади та всіх небайдужих громадян гідно зустріти Героя, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності України, захищаючи усіх нас від ворога", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військкома з Одещини після інформації про збагачення відправили на фронт
Сьогодні, 11:05
Помер головний літописець історії Волині Геннадій Бондаренко
Сьогодні, 10:50
«На щиті» на Волинь повертається Герой Віктор Олькевич
Сьогодні, 10:40
Спецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пошкодив десантний корабель окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:36
Знайшли 18-річну дівчину, яка зникла на Волині
Сьогодні, 10:14
Схожі новини
У Луцькій громаді попрощалися із загиблим на війні Героєм Миколою Гайдаєм. ФОТО У Луцькій громаді попрощалися із загиблим на війні Героєм Миколою Гайдаєм. ФОТО
03 серпень, 17:44
Воїна з Волині Петра Кізуна посмертно нагородили орденом «За мужність» Воїна з Волині Петра Кізуна посмертно нагородили орденом «За мужність»
03 серпень, 17:21
На Харківщині загинув Герой з Волині Віктор Олькевич На Харківщині загинув Герой з Волині Віктор Олькевич
03 серпень, 14:50
В аварії на Одещині загинув військовий з Волині Володимир Сливка В аварії на Одещині загинув військовий з Волині Володимир Сливка
03 серпень, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині спіймали грабіжника, який на вулиці погрожував чоловікові ножем та вимагав гаманець
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині «на гарячому» затримали 19-річного «серійного» наркодилера. ФОТО
Сьогодні, 11:09
 0
Військкома з Одещини після інформації про збагачення відправили на фронт
Сьогодні, 11:05
 0
Помер головний літописець історії Волині Геннадій Бондаренко
Сьогодні, 10:50
 0
«На щиті» на Волинь повертається Герой Віктор Олькевич
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8