«На щиті» на Волинь повертається Герой Віктор Олькевич





Про це



"Інформація про час зустрічі траурного кортежу та чин похорону полеглого на війні захисника Віктора Олькевича:



11.30 - виїзд від моргу міста Ковеля;



12.00 (орієнтовно) - прибуття на малу Батьківщину - село Ворона.

Спочатку з військовим попрощаються біля його домівки, а тоді відбудеться відспівування у храмі та поховання на місцевому кладовищі.



Закликаємо жителів громади та всіх небайдужих громадян гідно зустріти Героя, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності України, захищаючи усіх нас від ворога", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 серпня, на Волині зустрічатимуть полеглого на війні Героя Віктора Олькевича Про це повідомили у Колодяжненській громаді."Інформація про час зустрічі траурного кортежу та чин похорону полеглого на війні захисника Віктора Олькевича:11.30 - виїзд від моргу міста Ковеля;12.00 (орієнтовно) - прибуття на малу Батьківщину - село Ворона.Спочатку з військовим попрощаються біля його домівки, а тоді відбудеться відспівування у храмі та поховання на місцевому кладовищі.Закликаємо жителів громади та всіх небайдужих громадян гідно зустріти Героя, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності України, захищаючи усіх нас від ворога", - йдеться в повідомленні.

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