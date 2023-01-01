«На щиті» на Волинь повертається Герой Віктор Олькевич
Сьогодні, 10:40
Сьогодні, 4 серпня, на Волині зустрічатимуть полеглого на війні Героя Віктора Олькевича.
Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Інформація про час зустрічі траурного кортежу та чин похорону полеглого на війні захисника Віктора Олькевича:
11.30 - виїзд від моргу міста Ковеля;
12.00 (орієнтовно) - прибуття на малу Батьківщину - село Ворона.
Спочатку з військовим попрощаються біля його домівки, а тоді відбудеться відспівування у храмі та поховання на місцевому кладовищі.
Закликаємо жителів громади та всіх небайдужих громадян гідно зустріти Героя, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності України, захищаючи усіх нас від ворога", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Інформація про час зустрічі траурного кортежу та чин похорону полеглого на війні захисника Віктора Олькевича:
11.30 - виїзд від моргу міста Ковеля;
12.00 (орієнтовно) - прибуття на малу Батьківщину - село Ворона.
Спочатку з військовим попрощаються біля його домівки, а тоді відбудеться відспівування у храмі та поховання на місцевому кладовищі.
Закликаємо жителів громади та всіх небайдужих громадян гідно зустріти Героя, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності України, захищаючи усіх нас від ворога", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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