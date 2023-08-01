Спецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пошкодив десантний корабель окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:36
Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в СБУ.
"На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу", - інформує джерело.
Джерела в Службі безпеки зазначають, що спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. "Тож усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - підкреслило джерело.
В СБУ нагадують, що це далеко не перша успішна спецоперація СБУ з використанням надводних дронів. Раніше Голова СБУ Василь Малюк говорив, що атака на кораблі РФ у Севастопольській бухті у жовтні минулого року та нещодавній підрив Кримського мосту - справа рук СБУ.
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Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в СБУ.
"На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу", - інформує джерело.
Джерела в Службі безпеки зазначають, що спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. "Тож усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - підкреслило джерело.
СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджений великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Відео надане джерелами УП pic.twitter.com/raQavQp1qU— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 4, 2023
В СБУ нагадують, що це далеко не перша успішна спецоперація СБУ з використанням надводних дронів. Раніше Голова СБУ Василь Малюк говорив, що атака на кораблі РФ у Севастопольській бухті у жовтні минулого року та нещодавній підрив Кримського мосту - справа рук СБУ.
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