Спецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пошкодив десантний корабель окупантів. ВІДЕО

Спецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пошкодив десантний корабель окупантів. ВІДЕО
Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в СБУ.

"На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу", - інформує джерело.

Джерела в Службі безпеки зазначають, що спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. "Тож усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - підкреслило джерело.



В СБУ нагадують, що це далеко не перша успішна спецоперація СБУ з використанням надводних дронів. Раніше Голова СБУ Василь Малюк говорив, що атака на кораблі РФ у Севастопольській бухті у жовтні минулого року та нещодавній підрив Кримського мосту - справа рук СБУ.

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