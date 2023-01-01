Знайшли 18-річну дівчину, яка зникла на Волині
Сьогодні, 10:14
Розшукали 18-річну Вікторію Стружук, жительку села Жмудче Велицької громади, що на Ковельщині.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у коментарі у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, про її розшук в інформаційне поле повідомили учора, 3 серпня. Зникла ж дівчина ще 1 серпня, коли на позиченому велосипеді синього кольору марки «Титан» поїхала в невідомому напрямку.
Тож, Ковельське районне управління поліції почало встановлювати місце її перебування.
Сьогодні ж у поліції повідомили, що дівчину знайшли. Вона була у знайомих в Луцькому районі. На щастя, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у коментарі у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, про її розшук в інформаційне поле повідомили учора, 3 серпня. Зникла ж дівчина ще 1 серпня, коли на позиченому велосипеді синього кольору марки «Титан» поїхала в невідомому напрямку.
Тож, Ковельське районне управління поліції почало встановлювати місце її перебування.
Сьогодні ж у поліції повідомили, що дівчину знайшли. Вона була у знайомих в Луцькому районі. На щастя, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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