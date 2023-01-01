У Міністерстві інфраструктури України пропонують Луцьку пришвидшитись із тимчасовим житлом для переселенців у Жидичині

У Міністерстві інфраструктури України пропонують Луцьку пришвидшитись із тимчасовим житлом для переселенців у Жидичині
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України звернулося до Луцької міської ради з проханням підтримати проєкт зведення тимчасового житла для переселенців у Жидичині. Заступниця міністра Олександра Азархіна пропонує пришвидшитись із відкриттям пілотної секції житла вже цього літа.

“Інформуємо, що громадська організація “Алгоритм Дій” наразі реалізує перший в Україні проєкт тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб за системою RE:Ukraine Housing на власній ділянці у селі Жидичин Луцької територіальної громади Волинській області. Всі роботи по цьому проєкту фінансуються приватними донорами через вказану громадську організацію.

Питання забезпечення житлом ВПО та відновлення інфраструктури є пріоритетними у державній політиці, а реалізація ініціативи RE:Ukraine Housing Lutsk є чітким сигналом для міжнародних донорів та українського народу, що місцева громада та підприємці активно допомагають власними силами”, - йдеться у листі.

Для зведення тимчасового житла у Жидичині уже готові перші секції, які залишилося перевезти та змонтувати. Для пілотного запуску готова та затверджена уся проєктна документація, є необхідні дозволи, наразі залишилося погодження схеми розміщення споруд Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком.

У Міністерстві інфраструктури України пропонують Луцьку пришвидшитись із тимчасовим житлом для переселенців у Жидичині


Довідково.

RE: Ukraine Housing Lutsk — це проєкт тимчасового житла для внутрішньо переміщених українців. Це перша приватна ініціатива, спрямована на швидке, ефективне та відповідальне надання тимчасового житла за системою Re: Ukraine Housing від balbek bureau.

Проєкт знаходиться у Жидичині, на околицях Луцька. Ділянка розташована на березі Стиру з чудовим пейзажем та доступом до води. На території 12,25 га планують звести 7 552,3 м2 тимчасового житла для 456 мешканців.

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Теги: RE:Ukraine Housing Lutsk, Жидичин, переселенці
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