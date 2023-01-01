Захисники знищили ще 640 окупантів, 19 артсистем і 27 БпЛА ворога





Про це повідомляє Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 248490 (+640) осіб,

- танків ‒ 4228 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15) од,

- артилерійських систем – 4911 (+19) од,

- РСЗВ – 704 (+0) од,

- засобів ППО ‒ 466 (+1) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 311 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27),

- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),

- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20) од,

- спеціальної техніки ‒ 724 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники знищили ще 640 загарбників, 27 БпЛА і 19 артсистем ворога.Про це повідомляє Генштаб.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 248490 (+640) осіб,- танків ‒ 4228 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15) од,- артилерійських систем – 4911 (+19) од,- РСЗВ – 704 (+0) од,- засобів ППО ‒ 466 (+1) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 311 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27),- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20) од,- спеціальної техніки ‒ 724 (+3).

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