Курс валют у Луцьку 4 серпня
Сьогодні, 09:21
4 серпня готівковий курс долара становить 37.20, продають його за 37.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.60.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9.40.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.60.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9.40.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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