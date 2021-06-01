Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Сьогодні, 16:35
З огляду на нестабільність ринкової ситуації українцям та українкам варто заощаджувати гроші в іноземній валюті.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла завідувачка кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, докторка економічних наук, професорка Олена Павлова.
Долар чи євро
Експертка радить зберігати заощадження таки в доларах, бо він стабільніший. Однак додає: все – індивідуально.
«Передусім це залежить від того, з якою метою людина заощаджує. Якщо говорити про стабільність, то, звісно, зберігати краще в доларах. Це – однозначно, оскільки навіть основні енергетичні ресурси закуповують у доларах. Ба більше, доларовий еквівалент використовують країни, які безпосередньо є виробниками та транспортерами. Якщо людина, скажімо, орієнтується на Європу, краще зберігати в євро», – пояснює Олена Павлова.
За її словами, ріст євро відносно долара пов’язаний передусім з сезонним коливанням, зокрема, через частіші відвідування людьми країн Європи. Утім, у вересні-жовтні ситуація стабілізується.
«Не беручи до уваги сезонний момент, долар є більш стабільним. Тому і великі, і маленькі суми варто зберігати в доларах. Я теж заощаджую у цій валюті», – каже Павлова.
Що чекає на гривню
Робити прогнози експертка не спішить, але переконує: гривня буде стабільною, оскільки нині вона фіксується Національним банком України. Якщо допустити її девальвацію чи ріст, країну чекає колапс.
Стабілізує євро і закріпить за ним певну монопольну роль вступ України в ЄС. Тоді, каже Олена Павлова, можуть зрости ціни на певні товари та послуги, але євро залишиться в межах гривні.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла завідувачка кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, докторка економічних наук, професорка Олена Павлова.
Долар чи євро
Експертка радить зберігати заощадження таки в доларах, бо він стабільніший. Однак додає: все – індивідуально.
«Передусім це залежить від того, з якою метою людина заощаджує. Якщо говорити про стабільність, то, звісно, зберігати краще в доларах. Це – однозначно, оскільки навіть основні енергетичні ресурси закуповують у доларах. Ба більше, доларовий еквівалент використовують країни, які безпосередньо є виробниками та транспортерами. Якщо людина, скажімо, орієнтується на Європу, краще зберігати в євро», – пояснює Олена Павлова.
За її словами, ріст євро відносно долара пов’язаний передусім з сезонним коливанням, зокрема, через частіші відвідування людьми країн Європи. Утім, у вересні-жовтні ситуація стабілізується.
«Не беручи до уваги сезонний момент, долар є більш стабільним. Тому і великі, і маленькі суми варто зберігати в доларах. Я теж заощаджую у цій валюті», – каже Павлова.
Що чекає на гривню
Робити прогнози експертка не спішить, але переконує: гривня буде стабільною, оскільки нині вона фіксується Національним банком України. Якщо допустити її девальвацію чи ріст, країну чекає колапс.
Стабілізує євро і закріпить за ним певну монопольну роль вступ України в ЄС. Тоді, каже Олена Павлова, можуть зрости ціни на певні товари та послуги, але євро залишиться в межах гривні.
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