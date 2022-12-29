Чергова ротація бійців батальйону «Захід»: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій. ФОТО.ВІДЕО

Чергова ротація бійців батальйону «Захід»: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій. ФОТО.ВІДЕО
Відбулася чергова ротація бійців батальйону "Захід".

Про це повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також розповів про деяких правоохоронців, які самовіддано нищать ворога.

Бійцеві роти «Світязь» Андрієві – 46 років. Він – з тих добровольців, які в 2014 році першими стали на захист Батьківщини. Продовжує це робити поліцейський і нині. За його словами, ворог сильний, але перемога однозначно буде за нами. У цій ротації Андрій планує навчитись працювати з мінометом, адже наші поліцейські з батальйону «Захід» давно і результативно нищать ворогів з різних видів озброєння.

30-річний Сергій – з роти поліції особливого призначення. З часу повномасштабного вторгнення 11 місяців перебував в зоні бойових дій в Донецькій та Харківській областях. Сергій – професійний інструктор, раніше тренував правоохоронців на базі тренінгового центру, тепер вирішив, що його знання і досвід більше потрібні там, де найгарячіше. У нинішню ротацію відправився з позитивним настроєм, адже разом з побратимами нищитиме ворогів в складі так званої «ударної групи».

Андрій несе службу в управлінні кадрового забезпечення ГУНП. У складі батальйону «Захід» майже рік безперервно перебував на Сході країни. Стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, розвідувальні дії, допомога Збройним Силам, - це були задачі бійців. Нині ж довелось здобувати чимало нових навиків: це і управління БПЛА, і опановування нової бойової техніки та зброї тощо. Власне, цим і займався кілька місяців, поки був на Волині. Відчувши повну готовність, відправився знову в ротацію, разом з іншими.

"Учора, 31 липня, волинські поліцейські відправились в чергову ротацію у складі зведеного батальйону Національної поліції України «Захід». Більшість з них мають бойовий досвід, а дехто з часу повномасштабного вторгнення поїхав уперше. Усі наші поліцейські-добровольці – мотивовані та професійні, тому впевнений, що з поставленими завданнями справляться", - зазначив Крошко.

Чергова ротація бійців батальйону «Захід»: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій. ФОТО.ВІДЕО
Чергова ротація бійців батальйону «Захід»: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій. ФОТО.ВІДЕО
Чергова ротація бійців батальйону «Захід»: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій. ФОТО.ВІДЕО
Чергова ротація бійців батальйону «Захід»: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій. ФОТО.ВІДЕО
Чергова ротація бійців батальйону «Захід»: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій. ФОТО.ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинські поліцейські, фронт, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Білорусі виявили ще одну локацію «вагнерівців»
Сьогодні, 17:23
Воїну з Луцька, рідні якого не визнали його природну смерть та вимагали повторної експертизи, просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 16:51
Чергова ротація бійців батальйону «Захід»: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 16:43
Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Сьогодні, 16:35
У Луцьку відновила роботу найбільша котельня міста
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
Ситуація на фронті станом на ранок 16 липня Ситуація на фронті станом на ранок 16 липня
16 липень, 09:00
Лікар-хірург з Волині своє 47-річчя зустрічає на фронті Лікар-хірург з Волині своє 47-річчя зустрічає на фронті
15 травень, 10:15
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині «Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
07 лютий, 12:20
Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, – Буданов Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, – Буданов
29 грудень, 2022, 09:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Білорусі виявили ще одну локацію «вагнерівців»
Сьогодні, 17:23
 0
Воїну з Луцька, рідні якого не визнали його природну смерть та вимагали повторної експертизи, просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 16:51
 0
Чергова ротація бійців батальйону «Захід»: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 16:43
 0
Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Сьогодні, 16:35
 0
У Луцьку відновила роботу найбільша котельня міста
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8