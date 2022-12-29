Чергова ротація бійців батальйону «Захід»: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій. ФОТО.ВІДЕО

Відбулася чергова ротація бійців батальйону "Захід".Про це повідомив начальник ГУНП у Волинській областіна своїй сторінці у фейсбуці.Він також розповів про деяких правоохоронців, які самовіддано нищать ворога.Бійцеві роти «Світязь»– 46 років. Він – з тих добровольців, які в 2014 році першими стали на захист Батьківщини. Продовжує це робити поліцейський і нині. За його словами, ворог сильний, але перемога однозначно буде за нами. У цій ротації Андрій планує навчитись працювати з мінометом, адже наші поліцейські з батальйону «Захід» давно і результативно нищать ворогів з різних видів озброєння.30-річний– з роти поліції особливого призначення. З часу повномасштабного вторгнення 11 місяців перебував в зоні бойових дій в Донецькій та Харківській областях. Сергій – професійний інструктор, раніше тренував правоохоронців на базі тренінгового центру, тепер вирішив, що його знання і досвід більше потрібні там, де найгарячіше. У нинішню ротацію відправився з позитивним настроєм, адже разом з побратимами нищитиме ворогів в складі так званої «ударної групи».Андрій несе службу в управлінні кадрового забезпечення ГУНП. У складі батальйону «Захід» майже рік безперервно перебував на Сході країни. Стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, розвідувальні дії, допомога Збройним Силам, - це були задачі бійців. Нині ж довелось здобувати чимало нових навиків: це і управління БПЛА, і опановування нової бойової техніки та зброї тощо. Власне, цим і займався кілька місяців, поки був на Волині. Відчувши повну готовність, відправився знову в ротацію, разом з іншими."Учора, 31 липня, волинські поліцейські відправились в чергову ротацію у складі зведеного батальйону Національної поліції України «Захід». Більшість з них мають бойовий досвід, а дехто з часу повномасштабного вторгнення поїхав уперше. Усі наші поліцейські-добровольці – мотивовані та професійні, тому впевнений, що з поставленими завданнями справляться", - зазначив Крошко.