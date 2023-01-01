У Білорусі виявили ще одну локацію «вагнерівців»

Євгенія Пригожина, ймовірно, використовують старі військові склади.



Як передає



За інформацією Беларускі Гаюн, з середини липня розпочалося використання старих військових складів на території колишнього військового містечка № 28 «Поплави» під Осиповичами. Активність на території колишнього військового містечка біля села Поплави була помічена після початку прибуття великих організованих колон ПВК «Вагнер» до наметового табору в селищі Цель.



На цій території є 15 будівель, з яких 10 — це військові склади площею до 1070 кв.м. Також там є старе сховище техніки та декілька вартових приміщень.



За даними Беларускі Гаюн, ці склади почали використовувати приблизно 18 липня, що підтверджують і супутникові знімки. Порівнюючи знімки від 17 та 24 липня, видно, що з різницею сім днів на території колишнього військового містечка з'явилося щонайменше шість зон з видимими змінами. Станом на 24 липня вже були роз'їжджені деякі під'їзди до ангарів.



Як зазначається, 24 липня повідомлялося про колону ПВК «Вагнер», що складається із щонайменше 80 машин, яка рухалася трасою М5 з боку табору в селище Цель та звернула з траси на селище Верейці. Та колона могла їхати як до Осиповицького полігону, так і до військових складів біля Поплави. В обох випадках поворот з траси на Верейці дозволяє прибути на місце менш примітною дорогою, інакше треба було б їхати через Осиповичі, де вище щільність трафіку, та більше людей могли побачити переміщення.



Відстань від табору в селищі Цель до військових складів біля Поплави становить 27 км, або 30 хвилин їзди на автомобілі.



Як повідомлялося, ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони рф Сергія Шойгу.



Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, після чого той заявив, що бійці угруповання повертаються до польових таборів.



Путін заявив, що «вагнерівці» можуть підписати контракт з міноборони рф або їхати у Білорусь.



14 липня міноборони Білорусі оголосило, що найманці ПВК "Вагнер" прибули до країни.



За даними української Держприкордонслужби, кількість найманців ПВК «Вагнер», які перебувають у Білорусі, станом на ранок 30 липня, становила понад 5 000 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Білорусі виявили ще одну локацію, де розміщуються бойовики з ПВК "Вагнер". Там найманці, ймовірно, використовують старі військові склади.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Беларускі Гаюн.За інформацією Беларускі Гаюн, з середини липня розпочалося використання старих військових складів на території колишнього військового містечка № 28 «Поплави» під Осиповичами. Активність на території колишнього військового містечка біля села Поплави була помічена після початку прибуття великих організованих колон ПВК «Вагнер» до наметового табору в селищі Цель.На цій території є 15 будівель, з яких 10 — це військові склади площею до 1070 кв.м. Також там є старе сховище техніки та декілька вартових приміщень.За даними Беларускі Гаюн, ці склади почали використовувати приблизно 18 липня, що підтверджують і супутникові знімки. Порівнюючи знімки від 17 та 24 липня, видно, що з різницею сім днів на території колишнього військового містечка з'явилося щонайменше шість зон з видимими змінами. Станом на 24 липня вже були роз'їжджені деякі під'їзди до ангарів.Як зазначається, 24 липня повідомлялося про колону ПВК «Вагнер», що складається із щонайменше 80 машин, яка рухалася трасою М5 з боку табору в селище Цель та звернула з траси на селище Верейці. Та колона могла їхати як до Осиповицького полігону, так і до військових складів біля Поплави. В обох випадках поворот з траси на Верейці дозволяє прибути на місце менш примітною дорогою, інакше треба було б їхати через Осиповичі, де вище щільність трафіку, та більше людей могли побачити переміщення.Відстань від табору в селищі Цель до військових складів біля Поплави становить 27 км, або 30 хвилин їзди на автомобілі.Як повідомлялося, ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони рфСамопроголошений лідер Білорусіпровів переговори з Пригожиним, після чого той заявив, що бійці угруповання повертаються до польових таборів.Путін заявив, що «вагнерівці» можуть підписати контракт з міноборони рф або їхати у Білорусь.14 липня міноборони Білорусі оголосило, що найманці ПВК "Вагнер" прибули до країни.За даними української Держприкордонслужби, кількість найманців ПВК «Вагнер», які перебувають у Білорусі, станом на ранок 30 липня, становила понад 5 000 осіб.

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