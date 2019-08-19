У Луцьку відновила роботу найбільша котельня міста
Сьогодні, 16:20
1 серпня відновили надання послуги з постачання гарячої води від найбільшої котельні міста Луцька, що на вулиці Карбишева, яка обслуговує споживачів 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів.
Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».
"Впродовж періоду зупинки підприємством проведені регламентні роботи на обладнанні котельні та ЦТП, виконано гідравлічні випробування теплових мереж, а за їх результатами – необхідні ремонтні роботи. Окрім того, на магістральних теплових мережах здійснено заміну запірної арматури великих діаметрів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також 2 серпня планується відновити послугу з постачання гарячої води від котельні, що на пр-ті Відродження, окрім кількох будинків, де проводиться капітальний ремонт теплової мережі.
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Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».
"Впродовж періоду зупинки підприємством проведені регламентні роботи на обладнанні котельні та ЦТП, виконано гідравлічні випробування теплових мереж, а за їх результатами – необхідні ремонтні роботи. Окрім того, на магістральних теплових мережах здійснено заміну запірної арматури великих діаметрів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також 2 серпня планується відновити послугу з постачання гарячої води від котельні, що на пр-ті Відродження, окрім кількох будинків, де проводиться капітальний ремонт теплової мережі.
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