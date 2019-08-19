У Луцьку відновила роботу найбільша котельня міста





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"Впродовж періоду зупинки підприємством проведені регламентні роботи на обладнанні котельні та ЦТП, виконано гідравлічні випробування теплових мереж, а за їх результатами – необхідні ремонтні роботи. Окрім того, на магістральних теплових мережах здійснено заміну запірної арматури великих діаметрів", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що також 2 серпня планується відновити послугу з постачання гарячої води від котельні, що на пр-ті Відродження, окрім кількох будинків, де проводиться капітальний ремонт теплової мережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 серпня відновили надання послуги з постачання гарячої води від найбільшої котельні міста Луцька, що на вулиці Карбишева, яка обслуговує споживачів 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів.Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло»."Впродовж періоду зупинки підприємством проведені регламентні роботи на обладнанні котельні та ЦТП, виконано гідравлічні випробування теплових мереж, а за їх результатами – необхідні ремонтні роботи. Окрім того, на магістральних теплових мережах здійснено заміну запірної арматури великих діаметрів", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що також 2 серпня планується відновити послугу з постачання гарячої води від котельні, що на пр-ті Відродження, окрім кількох будинків, де проводиться капітальний ремонт теплової мережі.

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