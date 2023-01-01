«Бригада Перемоги»: волинська «сотка» закликає приєднуватися до її лав





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З початку весни підрозділи Волинської бригади тероборони успішно виконують бойові завдання на сході України.



«Перебуваючи на найгарячіших ділянках фронту, наші бійці не здали жодної позиції і не зробили жодного кроку назад. Навпаки – в багатьох випадках ми покращили своє тактичне становище.



Жоден волинський тероборонівець не втік з поля бою і не зганьбив себе та своїх побратимів тавром «СЗЧ» (самовільне залишення частини).



Нещодавно – на День Української Державності – наша 100 обр ТрО першою серед понад 30-ти бригад територіальної оборони одержала з рук Президента України почесну відзнаку до Бойового Прапора – стрічку «За мужність та відвагу»», – йдеться у повідомленні.



У пресслужбі бригади додають, що Волинську бригаду тероборони дедалі частіше називають «Бригадою Перемоги».



«І сьогодні саме у тебе є унікальний шанс стати одним із нас – невід’ємною частиною «Бригади Перемоги». Якщо маєш належний стан здоров’я та достатню мотивацію – ми готові розглянути твою кандидатуру. Звісно, перевага надається людям з досвідом військової служби (в іншому випадку треба буде пройти обов’язкову попередню підготовку).



Маєш усвідомлювати, волинські тероборонці нині перебувають аж ніяк не на курорті. Навколо справжня війна – з обстрілами, штурмами, втратами. Нам буває навіть дуже важко, але ми сумлінно виконуватимемо обов’язок перед українським народом стільки, скільки буде потрібно. Бо краще важко – аніж соромно», – пишуть тероборонівці.



Детальніша інформація за телефоном: 0931933673.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 100 окрема бригада територіальної оборони запрошує тих, хто відчуває у собі сили боронити країну, приєднуватися до її рядів.Про це повідомляють на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.З початку весни підрозділи Волинської бригади тероборони успішно виконують бойові завдання на сході України.«Перебуваючи на найгарячіших ділянках фронту, наші бійці не здали жодної позиції і не зробили жодного кроку назад. Навпаки – в багатьох випадках ми покращили своє тактичне становище.Жоден волинський тероборонівець не втік з поля бою і не зганьбив себе та своїх побратимів тавром «СЗЧ» (самовільне залишення частини).Нещодавно – на День Української Державності – наша 100 обр ТрО першою серед понад 30-ти бригад територіальної оборони одержала з рук Президента України почесну відзнаку до Бойового Прапора – стрічку «За мужність та відвагу»», – йдеться у повідомленні.У пресслужбі бригади додають, що Волинську бригаду тероборони дедалі частіше називають «Бригадою Перемоги».«І сьогодні саме у тебе є унікальний шанс стати одним із нас – невід’ємною частиною «Бригади Перемоги». Якщо маєш належний стан здоров’я та достатню мотивацію – ми готові розглянути твою кандидатуру. Звісно, перевага надається людям з досвідом військової служби (в іншому випадку треба буде пройти обов’язкову попередню підготовку).Маєш усвідомлювати, волинські тероборонці нині перебувають аж ніяк не на курорті. Навколо справжня війна – з обстрілами, штурмами, втратами. Нам буває навіть дуже важко, але ми сумлінно виконуватимемо обов’язок перед українським народом стільки, скільки буде потрібно. Бо краще важко – аніж соромно», – пишуть тероборонівці.Детальніша інформація за телефоном: 0931933673.

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