«Бригада Перемоги»: волинська «сотка» закликає приєднуватися до її лав
Сьогодні, 15:44
100 окрема бригада територіальної оборони запрошує тих, хто відчуває у собі сили боронити країну, приєднуватися до її рядів.
Про це повідомляють на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.
З початку весни підрозділи Волинської бригади тероборони успішно виконують бойові завдання на сході України.
«Перебуваючи на найгарячіших ділянках фронту, наші бійці не здали жодної позиції і не зробили жодного кроку назад. Навпаки – в багатьох випадках ми покращили своє тактичне становище.
Жоден волинський тероборонівець не втік з поля бою і не зганьбив себе та своїх побратимів тавром «СЗЧ» (самовільне залишення частини).
Нещодавно – на День Української Державності – наша 100 обр ТрО першою серед понад 30-ти бригад територіальної оборони одержала з рук Президента України почесну відзнаку до Бойового Прапора – стрічку «За мужність та відвагу»», – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі бригади додають, що Волинську бригаду тероборони дедалі частіше називають «Бригадою Перемоги».
«І сьогодні саме у тебе є унікальний шанс стати одним із нас – невід’ємною частиною «Бригади Перемоги». Якщо маєш належний стан здоров’я та достатню мотивацію – ми готові розглянути твою кандидатуру. Звісно, перевага надається людям з досвідом військової служби (в іншому випадку треба буде пройти обов’язкову попередню підготовку).
Маєш усвідомлювати, волинські тероборонці нині перебувають аж ніяк не на курорті. Навколо справжня війна – з обстрілами, штурмами, втратами. Нам буває навіть дуже важко, але ми сумлінно виконуватимемо обов’язок перед українським народом стільки, скільки буде потрібно. Бо краще важко – аніж соромно», – пишуть тероборонівці.
Детальніша інформація за телефоном: 0931933673.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.
З початку весни підрозділи Волинської бригади тероборони успішно виконують бойові завдання на сході України.
«Перебуваючи на найгарячіших ділянках фронту, наші бійці не здали жодної позиції і не зробили жодного кроку назад. Навпаки – в багатьох випадках ми покращили своє тактичне становище.
Жоден волинський тероборонівець не втік з поля бою і не зганьбив себе та своїх побратимів тавром «СЗЧ» (самовільне залишення частини).
Нещодавно – на День Української Державності – наша 100 обр ТрО першою серед понад 30-ти бригад територіальної оборони одержала з рук Президента України почесну відзнаку до Бойового Прапора – стрічку «За мужність та відвагу»», – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі бригади додають, що Волинську бригаду тероборони дедалі частіше називають «Бригадою Перемоги».
«І сьогодні саме у тебе є унікальний шанс стати одним із нас – невід’ємною частиною «Бригади Перемоги». Якщо маєш належний стан здоров’я та достатню мотивацію – ми готові розглянути твою кандидатуру. Звісно, перевага надається людям з досвідом військової служби (в іншому випадку треба буде пройти обов’язкову попередню підготовку).
Маєш усвідомлювати, волинські тероборонці нині перебувають аж ніяк не на курорті. Навколо справжня війна – з обстрілами, штурмами, втратами. Нам буває навіть дуже важко, але ми сумлінно виконуватимемо обов’язок перед українським народом стільки, скільки буде потрібно. Бо краще важко – аніж соромно», – пишуть тероборонівці.
Детальніша інформація за телефоном: 0931933673.
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