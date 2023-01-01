Поліцейські знайшли людину, яка вчора знімала приліт російської ракети в Кривому Розі
Сьогодні, 15:00
Поліцейські встановили особу, яка вчора знімала приліт російської ракети в Кривому Розі.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських телеграм-каналах.
Зібрані матеріали передані до Служби безпеки України для прийняття рішення.
Дякую фахівцям Кіберполіції, кримінального аналізу та поліції Дніпропетровщини за результативну роботу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 31 липня російські війська завдали по Кривому Рогу ракетного удару. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга - зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку.
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Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських телеграм-каналах.
Зібрані матеріали передані до Служби безпеки України для прийняття рішення.
Дякую фахівцям Кіберполіції, кримінального аналізу та поліції Дніпропетровщини за результативну роботу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 31 липня російські війська завдали по Кривому Рогу ракетного удару. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга - зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку.
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