Поліцейські знайшли людину, яка вчора знімала приліт російської ракети в Кривому Розі

Поліцейські знайшли людину, яка вчора знімала приліт російської ракети в Кривому Розі
Поліцейські встановили особу, яка вчора знімала приліт російської ракети в Кривому Розі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських телеграм-каналах.

Зібрані матеріали передані до Служби безпеки України для прийняття рішення.

Дякую фахівцям Кіберполіції, кримінального аналізу та поліції Дніпропетровщини за результативну роботу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 31 липня російські війська завдали по Кривому Рогу ракетного удару. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга - зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку.

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Теги: Кривий Ріг, ракетний удар
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