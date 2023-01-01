Поліцейські знайшли людину, яка вчора знімала приліт російської ракети в Кривому Розі





Про це Ігор Клименко.



"Практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських телеграм-каналах.



Зібрані матеріали передані до Служби безпеки України для прийняття рішення.



Дякую фахівцям Кіберполіції, кримінального аналізу та поліції Дніпропетровщини за результативну роботу", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські встановили особу, яка вчора знімала приліт російської ракети в Кривому Розі.Про це повідомив міністр внутрішніх справ України"Практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських телеграм-каналах.Зібрані матеріали передані до Служби безпеки України для прийняття рішення.Дякую фахівцям Кіберполіції, кримінального аналізу та поліції Дніпропетровщини за результативну роботу", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 31 липня російські війська завдали по Кривому Рогу ракетного удару . Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга - зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію