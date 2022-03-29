Ракетний удар по Кривому Рогу: є влучання у навчальний заклад і багатоповерхівку

Ракетний удар по Кривому Рогу: є влучання у навчальний заклад і багатоповерхівку
Російські війська завдали по Кривому Рогу ракетного удару.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Кривий Ріг. Росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.

Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальні роботи тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Кривий Ріг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З початку контрнаступу ЗСУ звільнили 37 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку
Сьогодні, 11:12
Ракетний удар по Кривому Рогу: є влучання у навчальний заклад і багатоповерхівку
Сьогодні, 11:00
На Волині оголосили про підозру чоловіку, який побив комунальника до реанімації
Сьогодні, 10:50
Затримали викладача вишу, який «підпрацьовував» коригувальником рашистів на Запоріжжі
Сьогодні, 10:35
У Кривому Розі пролунали вибухи, окупанти завдали ракетного удару
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
Внаслідок удару окупантів по Кривому Рогу загинули 11 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО Внаслідок удару окупантів по Кривому Рогу загинули 11 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО
13 червень, 14:15
Нічний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до шести Нічний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до шести
13 червень, 10:10
Росія вночі вдарила ракетами по Кривому Рогу: є загиблі та понад 30 поранених Росія вночі вдарила ракетами по Кривому Рогу: є загиблі та понад 30 поранених
13 червень, 09:01
ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Херсонщини і відкинули окупантів від Кривого Рогу ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Херсонщини і відкинули окупантів від Кривого Рогу
29 березень, 2022, 01:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З початку контрнаступу ЗСУ звільнили 37 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку
Сьогодні, 11:12
 0
Ракетний удар по Кривому Рогу: є влучання у навчальний заклад і багатоповерхівку
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині оголосили про підозру чоловіку, який побив комунальника до реанімації
Сьогодні, 10:50
 0
Затримали викладача вишу, який «підпрацьовував» коригувальником рашистів на Запоріжжі
Сьогодні, 10:35
 0
У Кривому Розі пролунали вибухи, окупанти завдали ракетного удару
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8