Ракетний удар по Кривому Рогу: є влучання у навчальний заклад і багатоповерхівку
Сьогодні, 11:00
Російські війська завдали по Кривому Рогу ракетного удару.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
"Кривий Ріг. Росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.
Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальні роботи тривають.
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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
"Кривий Ріг. Росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.
Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальні роботи тривають.
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