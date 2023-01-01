На окупованих територіях росія примусово мобілізувала близько 60 тисяч чоловіків, – розвідка





Про це Андрій Черняк.



«Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей ― просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову», ― сказав представник воєнної розвідки України.



Також терористична росія зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих українських територій.



«Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість <вижити> ― одразу, за першої ж можливості здатися в полон», ― зазначив Андрій Черняк.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку 2022 року держава-агресор росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України«Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей ― просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову», ― сказав представник воєнної розвідки України.Також терористична росія зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих українських територій.«Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість <вижити> ― одразу, за першої ж можливості здатися в полон», ― зазначив Андрій Черняк.Нагадаємо, що затримали викладача вишу, який «підпрацьовував» коригувальником рашистів на Запоріжжі

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію