Колишнього проректора луцького вишу виправдали у справі про хабар

Сергія Савчука у справі про отримання хабара. Слідство вважало, що чоловік отримав 1 тис. доларів в обмін на обіцянку здати в оренду складські приміщення університету. Однак суд виправдав посадовця у зв'язку з недоведеністю його вини.



Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, в травні 2021 року Сергій Савчук обіймав посаду в.о. проректора з науково-педагогічної роботи та інфраструктури ЛНТУ. За версією слідства, посадовець підбурював представника підприємства «ІдеалБудЛьвів», яке хотіло взяти в оренду складські приміщення університету на вулиці Польовій, дати за це хабар в тисячу доларів, аби обійти офіційну процедуру, - пише



У матеріалах справи зазначено, що гроші чоловік отримав 27 травня 2021 року. Одразу ж після цього Сергія Савчука затримали правоохоронці.



Чоловікові вручили підозру за ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 15 та ч.1 ст. 369 ККУ (підбурювання до надання хабара) та ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство).



У суді Сергій Савчук провину не визнав. Запевнив, що процедура щодо оренди проміщень відбувалась прозоро, і що з представником підприємства був укладений договір.



«Представник підприємства надав йому 1000 доларів США в якості офіційної оплати за договір про надання послуг зберігання. Ці кошти мали б перерахуватись на офіційний рахунок університету, однак потерпілий вирішив їх надати особисто йому, обвинуваченому, оскільки не мав часу проводити офіційні платежі. Після того, як потерпілий вийшов, до кабінету увірвались працівники правоохоронних органів та почали обшук кабінету та особистий обшук», – так описав події 27 травня обвинувачений.



Суддя Катерина Камінська дійшла до висновку, що винуватість чоловіка не підтверджується. На думку суду, слідчий провів обшук місця події, а не огляд, а дозвіл він мав саме на огляд. Також було порушене право підозрюваного на захист, бо йому не запропонували скористатись послугами адвоката чи зателефонувати родичам.



«Обставини, на думку суду, вказують на зовнішню спровокованість цієї події, а також на те, що фактично вчинених обвинуваченим дій не було б без свідомого створення обставин з боку іншої особи, яка діяла під контролем правоохоронних органів», – вирішила суддя.



Відтак Сергія Савчука визнали невинуватим у зв'язку з недоведеністю його вини і повністю виправдали. Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторона обвинувачення може подати апеляцію.



Згідно з інформацією на офіційному сайті ЛНТУ, наразі Сергій Савчук є доцентом кафедри фізичної культури, спорту та здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький суд виправдав колишнього в.о. проректора Луцького національного технічного університетуу справі про отримання хабара. Слідство вважало, що чоловік отримав 1 тис. доларів в обмін на обіцянку здати в оренду складські приміщення університету. Однак суд виправдав посадовця у зв'язку з недоведеністю його вини.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, в травні 2021 року Сергій Савчук обіймав посаду в.о. проректора з науково-педагогічної роботи та інфраструктури ЛНТУ. За версією слідства, посадовець підбурював представника підприємства «ІдеалБудЛьвів», яке хотіло взяти в оренду складські приміщення університету на вулиці Польовій, дати за це хабар в тисячу доларів, аби обійти офіційну процедуру, - пише zaxid.net. Чоловікові вручили підозру за ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 15 та ч.1 ст. 369 ККУ (підбурювання до надання хабара) та ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство).У суді Сергій Савчук провину не визнав. Запевнив, що процедура щодо оренди проміщень відбувалась прозоро, і що з представником підприємства був укладений договір.«Представник підприємства надав йому 1000 доларів США в якості офіційної оплати за договір про надання послуг зберігання. Ці кошти мали б перерахуватись на офіційний рахунок університету, однак потерпілий вирішив їх надати особисто йому, обвинуваченому, оскільки не мав часу проводити офіційні платежі. Після того, як потерпілий вийшов, до кабінету увірвались працівники правоохоронних органів та почали обшук кабінету та особистий обшук», – так описав події 27 травня обвинувачений.Суддядійшла до висновку, що винуватість чоловіка не підтверджується. На думку суду, слідчий провів обшук місця події, а не огляд, а дозвіл він мав саме на огляд. Також було порушене право підозрюваного на захист, бо йому не запропонували скористатись послугами адвоката чи зателефонувати родичам.«Обставини, на думку суду, вказують на зовнішню спровокованість цієї події, а також на те, що фактично вчинених обвинуваченим дій не було б без свідомого створення обставин з боку іншої особи, яка діяла під контролем правоохоронних органів», – вирішила суддя.Відтак Сергія Савчука визнали невинуватим у зв'язку з недоведеністю його вини і повністю виправдали. Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторона обвинувачення може подати апеляцію.Згідно з інформацією на офіційному сайті ЛНТУ, наразі Сергій Савчук є доцентом кафедри фізичної культури, спорту та здоров'я.

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