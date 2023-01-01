Удар по Кривому Рогу: загиблих – четверо, поранені 43 людини. ОНОВЛЕНО





Про це у телемарафоні «Єдині новини» поінформував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає кореспондент



«Було два удари по Кривому Розі, майже по центру. Знищено кілька поверхів – від 5-го по 8-й – дев’ятиповерхового житлового будинку. Також було практично знищено технікум політехнічного інституту міста Кривий Ріг. Близько 5-7 осіб знаходяться під завалами», - сказав він.



За словами Клименка, терміново була розгорнута робота відповідної рятувальної техніки. «Ми дуже швидко стараємося розібрати завали, щоб врятувати тих людей, які знаходяться під завалами», - зазначив міністр.



Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий у телемарафоні поінформував, що зараз у Кривому Розі триває гасіння осередків пожеж.



«У нас зараз площа пожежі за тією адресою, де житловий будинок, становить 70 квадратних метрів. Вона локалізована і зараз робиться все можливе, щоб повністю припинити горіння. Одночасно з цим рятувальники розбирають завали і з’ясовують кількість постраждалих, щоб оперативно надати допомогу», - сказав він.



За словами Хорунжого, у Кривому Розі застосована висотна техніка ДСНС і додатково підключено підрозділи мобільно-рятувального центру швидкого реагування.



«Фактично залучено максимальну кількість людей, щоб швидко надати допомогу громадянам. Працюють психологи. Загалом від ДСНС на місці працюють 87 осіб та 22 одиниці техніки. Це велика сила, яка швидко працює на місці ліквідації надзвичайної ситуацій», - зазначив він.



"Двоє загиблих... А ще 31 постраждалий. З рваними та різаними ранами, переломами та мінно-вибуховими травмами. З пораненнями четверо дітей", - згодом повідомив голова Дніпропетровської ОВА.



ОНОВЛЕНО станом на 13.20



Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, кількість загиблих через ракетний удар російських військ по Кривому Рогу зросла до чотирьох осіб.



"Станом на 12:10 загинули 4 особи та 43 – постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи, з них дитина 2013 р.н., евакуйовано 30 осіб", – ідеться у повідомленні.



Як повідомлялося, у понеділок, 31 липня,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через удари росіян по Кривому Рогу у понеділок вранці вже 2 людей загинуло.Про це у телемарафоні «Єдині новини» поінформував міністр внутрішніх справ, передає кореспондент Укрінформу «Було два удари по Кривому Розі, майже по центру. Знищено кілька поверхів – від 5-го по 8-й – дев’ятиповерхового житлового будинку. Також було практично знищено технікум політехнічного інституту міста Кривий Ріг. Близько 5-7 осіб знаходяться під завалами», - сказав він.За словами Клименка, терміново була розгорнута робота відповідної рятувальної техніки. «Ми дуже швидко стараємося розібрати завали, щоб врятувати тих людей, які знаходяться під завалами», - зазначив міністр.Речник Державної служби з надзвичайних ситуаційу телемарафоні поінформував, що зараз у Кривому Розі триває гасіння осередків пожеж.«У нас зараз площа пожежі за тією адресою, де житловий будинок, становить 70 квадратних метрів. Вона локалізована і зараз робиться все можливе, щоб повністю припинити горіння. Одночасно з цим рятувальники розбирають завали і з’ясовують кількість постраждалих, щоб оперативно надати допомогу», - сказав він.За словами Хорунжого, у Кривому Розі застосована висотна техніка ДСНС і додатково підключено підрозділи мобільно-рятувального центру швидкого реагування.«Фактично залучено максимальну кількість людей, щоб швидко надати допомогу громадянам. Працюють психологи. Загалом від ДСНС на місці працюють 87 осіб та 22 одиниці техніки. Це велика сила, яка швидко працює на місці ліквідації надзвичайної ситуацій», - зазначив він."Двоє загиблих... А ще 31 постраждалий. З рваними та різаними ранами, переломами та мінно-вибуховими травмами. З пораненнями четверо дітей", - згодом повідомив голова Дніпропетровської ОВА.Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, кількість загиблих через ракетний удар російських військ по Кривому Рогу зросла до чотирьох осіб."Станом на 12:10 загинули 4 особи та 43 – постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи, з них дитина 2013 р.н., евакуйовано 30 осіб", – ідеться у повідомленні.Як повідомлялося, у понеділок, 31 липня, російські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу , влучивши в житлову багатоповерхівку та навчальний заклад.

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