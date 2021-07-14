На Волині затримали 21-річного водія, який перевищив швидкість утричі
Сьогодні, 12:33
Новий "рекорд" перевищення швидкості виявили волинські патрульні в суботу, 29 липня.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори несли службу на автотодорозі Н22 Устилуг — Луцьк — Рівне, поблизу села Піддубці, та контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM.
Близько 12-ї години прилад зафіксував, що автомобіль марки Volkswagen в межах населеного пункту рухається 165 км/год. Така швидкість перевищує встановлену більш ніж утричі.
За кермом автомобіля перебував 21-річний чоловік. На нього поліцейські склали постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП:
"Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину. Штраф за це правопорушення становить 1 700 гривень. Однак він — ніщо у порівнянні з наслідками, які може нести перевищення швидкості. Адже саме це правопорушення є найчастішою причиною ДТП на Волині", - наголошують патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори несли службу на автотодорозі Н22 Устилуг — Луцьк — Рівне, поблизу села Піддубці, та контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM.
Близько 12-ї години прилад зафіксував, що автомобіль марки Volkswagen в межах населеного пункту рухається 165 км/год. Така швидкість перевищує встановлену більш ніж утричі.
За кермом автомобіля перебував 21-річний чоловік. На нього поліцейські склали постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП:
"Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину. Штраф за це правопорушення становить 1 700 гривень. Однак він — ніщо у порівнянні з наслідками, які може нести перевищення швидкості. Адже саме це правопорушення є найчастішою причиною ДТП на Волині", - наголошують патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Авіакатастрофа з керівництвом МВС у Броварах: слідчі наразі не мають підтвердження диверсії
Сьогодні, 12:45
На Волині затримали 21-річного водія, який перевищив швидкість утричі
Сьогодні, 12:33
Удар по Кривому Рогу: загиблих – двоє, поранена 31 людина
Сьогодні, 12:15
Медіа