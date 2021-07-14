На Волині затримали 21-річного водія, який перевищив швидкість утричі

Новий "рекорд" перевищення швидкості виявили волинські патрульні в суботу, 29 липня.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Інспектори несли службу на автотодорозі Н22 Устилуг — Луцьк — Рівне, поблизу села Піддубці, та контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM.Близько 12-ї години прилад зафіксував, що автомобіль марки Volkswagen в межах населеного пункту рухається 165 км/год. Така швидкість перевищує встановлену більш ніж утричі.За кермом автомобіля перебував 21-річний чоловік. На нього поліцейські склали постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП:"Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину. Штраф за це правопорушення становить 1 700 гривень. Однак він — ніщо у порівнянні з наслідками, які може нести перевищення швидкості. Адже саме це правопорушення є найчастішою причиною ДТП на Волині", - наголошують патрульні.