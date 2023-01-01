Авіакатастрофа з керівництвом МВС у Броварах: слідчі наразі не мають підтвердження диверсії





Про це Андрій Костін, пише Громадське.



Наразі розслідування ще триває. Його проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ. Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво. До роботи також залучили спеціалістів компанії Airbus Helicopters, фахівців з Міністерства оборони, Нацполіції й Нацгвардії України.



Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus правоохоронці дешифрували бортові самописці. А на основі зібраних даних зробили 3-D моделювання польоту.



Правоохоронці вже зібрали всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз.



Нагадаємо, слідчі Служби безпеки України розглядали кілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.



Костін зазначив, що на початку розслідування висунули чотири основних версії:



◾ замах на життя державних діячів, включно з диверсією;



◾ збиття літального апарата;



◾ конфліктна ситуація на борту судна;



◾ помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.



«Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом», — сказав він.



Що відомо про авіакатастрофу у Броварах?



Приблизно о 08:20 18 січня у Броварах Київської області Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.



Усього унаслідок авіакатастрофи, за даними рятувальників, загинули 14 людей, зокрема одна дитина. Також постраждали 25 людей, серед них 11 дітей.



Як повідомили в ОП, керівництво МВС летіло на гелікоптері у відрядження до «однієї з гарячих точок». Зокрема на той день була запланована зустріч із главою поліції Харківщини Володимиром Тимошком, як повідомив сам посадовець.



Президент Володимир Зеленський доручив керівнику СБУ Василю Малюку у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини падіння гелікоптера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У справі падіння гелікоптера у Броварах із керівництвом МВС України на борту наразі не має підтвердження версій про посягання на життя державних діячів або диверсію. Утім, остаточні висновки слідчі мають повідомити найближчим часом.Про це сказав генпрокурор, пише Громадське.Наразі розслідування ще триває. Його проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ. Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво. До роботи також залучили спеціалістів компанії Airbus Helicopters, фахівців з Міністерства оборони, Нацполіції й Нацгвардії України.Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus правоохоронці дешифрували бортові самописці. А на основі зібраних даних зробили 3-D моделювання польоту.Правоохоронці вже зібрали всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз.Нагадаємо, слідчі Служби безпеки України розглядали кілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.Костін зазначив, що на початку розслідування висунули чотири основних версії:◾ замах на життя державних діячів, включно з диверсією;◾ збиття літального апарата;◾ конфліктна ситуація на борту судна;◾ помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.«Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом», — сказав він.Приблизно о 08:20 18 січня у Броварах Київської області біля дитячого садка впав вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій . На борту було 10 людей, зокрема керівництво Міністерства внутрішніх справ України: міністр, перший заступник міністрата державний секретарУсього унаслідок авіакатастрофи, за даними рятувальників, загинули 14 людей, зокрема одна дитина. Також постраждали 25 людей, серед них 11 дітей.Як повідомили в ОП, керівництво МВС летіло на гелікоптері у відрядження до «однієї з гарячих точок». Зокрема на той день була запланована зустріч із главою поліції Харківщини, як повідомив сам посадовець.Президентдоручив керівнику СБУу взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини падіння гелікоптера.

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