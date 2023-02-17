Падіння вертольота МВС у Броварах: СБУ допитала тисячі свідків і готує сотню експертиз





Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України на запит



"Призначено більше 100 судових експертиз, допитано понад 6000 свідків тощо. У межах кримінального провадження перевіряється декілька версій щодо причини трагедії", - йдеться в повідомленні.



Водночас в СБУ не повідомили, за якою статтею відкрито кримінальне провадження, але вказали, що про результати розслідування "громадськість обов’язково буде поінформовано".



Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа. О 15.45 рятувальники повідомили про завершення пошукових робіт на місці авіакатастрофи.



У результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Інформація про загальну кількість загиблих різнилась.



За даними ДСНС, всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.

Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.



Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 18 січня поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідство, що розслідує обставини трагедії падіння вертольота МВС у Броварах, опитало більше 6 тисяч свідків.Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України на запит Української правди "Призначено більше 100 судових експертиз, допитано понад 6000 свідків тощо. У межах кримінального провадження перевіряється декілька версій щодо причини трагедії", - йдеться в повідомленні.Водночас в СБУ не повідомили, за якою статтею відкрито кримінальне провадження, але вказали, що про результати розслідування "громадськість обов’язково буде поінформовано".Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа. О 15.45 рятувальники повідомили про завершення пошукових робіт на місці авіакатастрофи.У результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС, його перший заступникта державний секретар МВС, помічники та охорона міністра. Інформація про загальну кількість загиблих різнилась.За даними ДСНС, всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 18 січня поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції

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